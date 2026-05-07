Presó sense fiança per la dona acusada de matar la seva parella a Salt
La magistrada manté la causa oberta per homicidi per a l'acusada de 31 anys
Eva Batlle
La dona detinguda aquesta setmana per la mort violenta de la seva parella a Salt ha ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança. L'acusada ha passat aquest dijous al matí a disposició de la plaça 4 de la secció d’instrucció del Tribunal d’Instància de Girona. La magistrada ha acordat la mesura cautelar en una causa oberta per un delicte d’homicidi. El cas continua sota secret de sumari.
Els fets es remunten a dilluns, quan una discussió de parella hauria desencadenat el crim de Salt. Segons les primeres investigacions, la dona va apunyalar la víctima a la cama després d’una baralla. L’home va morir dessagnat.
Després dels fets, la dona, de 31 anys, va fugir cap a Barcelona. No va ser fins dos dies més tard que es va entregar a la comissaria compartida dels Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Salt, on va confessar els fets. Segons el TSJC, no constaven antecedents judicials entre la parella.
La parella, tots dos d’origen hondureny, feia prop d’un any que vivia en un traster situat al número 17 del carrer Doctor Ferran de Salt, en un edifici de quatre plantes. Segons alguns veïns, malvivien en aquest espai, on també hi residien altres persones en condicions precàries. Els mateixos veïns apunten que l’immoble havia estat escenari habitual d’intervencions policials, sovint relacionades amb el consum de drogues.
La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra està al capdavant del cas.
Aquest és el segon crim de l’any a les comarques gironines. El passat 22 de març, Adrián Romero, veí d’Olot de 31 anys, va morir després de rebre una ganivetada a l’esquena al mig d’un carrer de la capital garrotxina. La víctima, com la de Salt, era d’Hondures i feia anys que vivia a Olot. Per aquell crim es van practicar tres detencions: un dels adults va ingressar a presó provisional, un altre va quedar en llibertat com a testimoni i un menor va ser internat en règim tancat.
