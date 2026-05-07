L'engany de les pastilles amb heroïna que havien de passar per la Catalunya central
Les píndoles que han generat una alarma notable i que presumptament havien d'arribar a Europa des de l'Estat inclouen en realitat més cafeïna que droga
El centre i el nord de Catalunya formaven part de les rutes previstes per les màfies del narcotràfic que pretenien estendre per Europa les pastilles amb heroïna que tanta alarma han generat els últims mesos.
Els moviments de les xarxes internacionals s'han reduït des que la Policia Nacional va detenir el desembre cinc persones presumptament vinculades a aquests grups. Però hi ha un altre motiu que ha reduït l'interès per distribuir aquesta barreja de substàncies pel continent aprofitant passos fronterers com els oberts als Pirineus: el producte es pot considerar un engany que no genera els efectes desitjats pels consumidors.
Quan va transcendir la notícia segons la qual els investigadors espanyols havien desarticulat una banda que planificava introduir al mercat europeu unes píndoles amb heroïna, es van desencadenar dues reaccions. La preocupació social era la més previsible. En canvi, els experts -policials, judicials, sanitaris, científics...- es van sorprendre perquè la proposta no tenia gaire sentit.
En un moment en què tòxics com la cocaïna estan assolint percentatges de puresa mai vistos, la proporció d'heroïna en cadascun d'aquests comprimits pràcticament no superava el 10%. A més, si l'heroïna es pren per via oral, el mateix sistema digestiu comença a encarregar-se de la seva destrucció.
Els efectes, en cas de manifestar-se, serien febles i tardarien molt a aparèixer. Igualment, per als especialistes, resultava desconcertant que una novetat comercial com aquesta, pensada per captar clients avesats en drogues com l'èxtasi o l'speed, es basés principalment en un adulterant tan comú i vulgar com la cafeïna.
En efecte, els laboratoris han constatat que les pastilles en qüestió, confiscades a un col·lectiu connectat amb Colòmbia i Turquia que suposadament negociava en un restaurant kebab a plena llum del dia i cobrava en criptomonedes, tenien una part més elevada de cafeïna que d'heroïna.
Les píndoles no estaven simplement tallades amb aquest component, sinó que hi predominava un ingredient la funció del qual és simular l'estimulació que es deriva dels estupefaents il·legals. Allò que s'utilitza per emmascarar un volum menor de droga, cobrava en aquesta estratègia una rellevància notable. Presumiblement cada unitat anava a ser venuda per vuit euros.
Els comandaments de la Brigada Central d'Estupefaents recalquen que, ara per ara, l'heroïna és residual a la Península Ibèrica i que només Galícia i el nord de Portugal estan impedint que aquesta decadència culmini en l'extinció. I fonts de l'Europol confirmen que cap dada indica que el seu consum s'hagi incrementat a l'Estat.
Per la quantitat intervinguda als arrestats, els investigadors van deduir que es tractava d'un primer contingent de prova, per mesurar el seu èxit o valorar el seu fracàs. Per aquesta raó, no es descarta que hi hagi més intents i que els experiments permetin arribar a pastilles més atractives per als compradors.
