JUDICI A L’AUDIENCIA DE MADRID
Una madame, acusada de prostituir una jove embarassada: "Jo necessitava diners per al tractament de càncer del meu pare i ella em va enganyar"
La víctima va viatjar des del Paraguai a Espanya creient que treballaria "tenint cura de nens". Va ser "obligada a prostituir-se durant tres anys" en un pis de Madrid
Quan va donar a llum, l’acusada la va separar del seu nadó. Dos anys després, ella va aconseguir fugir amb el seu fill a Alacant. La Fiscalia demana 9 anys de presó per a la proxeneta
Jorge García
"Sonia, embarassada, una noia molt implicada, morbosa i viciosa. Follem sense condó". El missatge, publicat en una pàgina d’anuncis de prostitució, anava acompanyat d’una foto de la víctima nua i un preu: 50 euros per mitja hora de sexe, vuitanta euros per una hora.
Una dona paraguaiana que resideix a Madrid està sent jutjada aquests dies a l’Audiència de Madrid per explotar sexualment a Espanya una jove embarassada. La dona està acusada d’un delicte de tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i la Fiscalia li demana 9 anys de presó.
Per Facebook
La "madame" o proxeneta va contactar des de Madrid amb la víctima, que es trobava al Paraguai, a través de la xarxa social Facebook, el setembre de 2019. La dona necessitava diners de manera urgent, ja que el seu pare estava malalt de càncer i ella "havia de pagar el seu tractament de quimioteràpia, a més d’afrontar les futures despeses que tindria un cop nasqués el seu nadó, i ella em va enganyar", segons la declaració de la víctima.
Coneixedora d’aquesta situació, la proxeneta, també d’origen paraguaià, li va oferir una feina falsa a Madrid, "tenint cura de nens". Un mes després li va comprar els bitllets d’avió perquè viatgés a Espanya.
Quatre mesos d’embaràs
El 10 d’octubre de 2019, l’acusada i la seva parella van recollir la dona a l’aeroport Adolfo Suárez de Madrid. Després de recollir-la, van anar al domicili, un pis baix on la dona va ser obligada a tenir sexe amb homes, segons el seu relat, durant gairebé tres anys, al carrer Germans Machado, número 46, al barri madrileny de Las Ventas.
Tan sols 24 hores després de la seva arribada, embarassada de quatre mesos, va ser obligada a mantenir "més de cinc relacions sexuals diàries", per les quals l’acusada cobrava als clients entre 50 i 80 euros, segons la declaració de la víctima.
Fotos nua
"En entrar em vaig espantar molt, hi havia noies entrant i sortint de la casa. Em van dir que qui entrava allà no en sortia", va relatar davant el tribunal la dona. Segons el seu testimoni, la "madame" li va dir que "havia de tornar tots els diners dels vols i que per començar li faria 5 o 6 fotos nua". Aquestes fotos, segons la Fiscalia, van ser publicades a la pàgina web "pasión.com", juntament amb el seu número de mòbil, els preus i un missatge: "Sonia (pseudònim que van utilitzar), embarassada, una noia molt implicada, morbosa i viciosa. Follem sense condó".
"Diàriament, guanyava uns 400 o 500 euros, que cobrava gairebé sempre en efectiu. Després els lliurava a la "madame", assegura la víctima.
700 euros en una nit
La dona afirma que "no podia sortir del pis sense permís" i que la proxeneta fins i tot "li controlava els tractaments de l’embaràs". "Hi va haver una nit que va venir molta gent i jo ja no podia més. Em començava a fer mal. Aquella nit no recordo quant vaig poder arribar a guanyar, potser van ser 700 euros", declara en el judici la víctima. Tot això "sense protecció" i estant ja embarassada de vuit mesos.
"Una altra dona"
El pis on l’acusada l’obligava a exercir la prostitució era un local baix, "tapat amb cortines, gairebé sense llum solar i dividit per seccions". També hi havia una altra dona que oferia serveis sexuals, segons els agents de la Policia Nacional que van registrar el domicili i van declarar en el judici.
El 28 de maig de 2020 la víctima va donar a llum el seu nadó. La situació no va millorar després del part, ja que la dona "va continuar sent prostituïda fins al 2022", quan va poder fugir a Alacant.
Separada del seu fill
Tan bon punt va néixer el nen, la proxeneta el va separar de la mare, segons ha explicat la dona: "Com a molt, el veia una vegada a la setmana, i si em passava del temps que ella em donava per estar amb ell em trucava perquè hi havia un client esperant", va declarar la víctima en el judici, que continua durant aquesta setmana.
"Projecte Salvació", una associació que ajuda les dones víctimes del tràfic amb finalitats d’explotació sexual, ofereix un suport essencial a la víctima i l’està ajudant a refer la seva vida.
