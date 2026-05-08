Operació dels Mossos
Detinguda una parella per transportar 30 quilos d'haixix per l'AP-7 de Tarragona al Vendrell
Els Mossos els van detenir dins del dispositiu Kanpai Pista
Germán González
Els Mossos d'Esquadra de les comissaries del Vendrell i Tarragona van detenir la matinada del 7 de maig un home i una dona, de 29 i 21 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Una patrulla de paisà que, en el marc del dispositiu Kanpai Pista, feia tasques de prevenció a l'AP-7, a Tarragona en sentit nord, va observar dos vehicles que circulaven a gran velocitat l'un darrere l'altre i que, de vegades, intercanviaven posicions.
Els agents van sospitar que es tractava de narcotraficants i es va muntar un dispositiu per interceptar-los. Un dels vehicles va reduir la velocitat i els Mossos el van poder aturar al voral de l'autopista. Un cop identificats els dos ocupants i registrat el vehicle, no s'hi va localitzar cap substància il·legal.
Minuts més tard, agents del Vendrell van aconseguir aturar el segon vehicle a la sortida de l'AP-7, a l'altura de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), on van identificar dos ocupants, un home i una dona. Al maleter, la policia va localitzar tres bosses que contenien 60 embolcalls d'haixix.
El pes total dels 60 embolcalls era d'aproximadament 30 kg, amb un valor estimat al mercat il·legal d'uns 60.000 euros. Els dos detinguts passaran en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès).
