Moren dos agents de la Guàrdia Civil després d’una col·lisió durant la persecució d’una narcollanxa a Huelva
A més dels dos morts, hi ha un tercer agent ferit
Juanma Moreno suspèn els seus actes de campanya
Elías Luis Grao / Domingo Díaz / Juan José Fernández
La Guàrdia Civil ha confirmat aquest divendres la mort de dos dels seus agents en acte de servei després de la col·lisió de dues embarcacions del Servei Marítim. El sinistre s’ha produït a unes 80 milles de la costa de Huelva, quan les dues unitats participaven en una persecució contra una narcollanxa. Segons ha pogut saber El Correo de Andalucía, un dels agents morts era guàrdia mariner i l’altre capità. Tots dos estaven adscrits al Servei Marítim Provincial de la Comandància de Huelva. El primer dels agents ha mort en l’acte com a conseqüència de la col·lisió. El segon ha arribat viu però en estat molt greu a l’hospital, on finalment no li han pogut salvar la vida, segons fonts de l’institut armat.
En el mateix operatiu també han resultat ferits dos altres membres del cos, que segons les últimes informacions presenten lesions greus. Les fonts consultades per aquest diari indiquen que entre els ferits greus hi ha un caporal i un capità.
La desgràcia és un gerro d’aigua freda per als operatius antidroga de la Guàrdia Civil, precisament el mateix dia que es feien públiques les dades de dos cops històrics contra les màfies del tràfic de drogues a les costes d’Andalusia i Canàries.
La Guàrdia Civil treballa ara per remolcar les dues embarcacions afectades pel sinistre, que es troben a 70 milles de la costa onubenca.
La gravetat dels fets ha obligat el president de la Junta d’Andalusia i candidat popular a les eleccions andaluses del 17 de maig, Juanma Moreno, a cancel·lar els actes de campanya previstos per a la tarda d’aquest divendres.
El record de la tragèdia de Barbate
El succés torna a posar el focus sobre la perillositat de les actuacions contra el narcotràfic al mar i la manca de mitjans del cos. La tragèdia recorda inevitablement el que va passar a Barbate el febrer del 2024, quan una narcollanxa va envestir una embarcació de la Guàrdia Civil i va causar la mort de dos agents i dos ferits greus. En aquesta ocasió, el sinistre també es va produir en plena intervenció contra aquest tipus d’embarcacions, en un nou episodi marcat per la violència i el risc extrem que assumeixen els efectius del cos.
La Guàrdia Civil ha lamentat públicament la mort dels seus companys i ha traslladat el seu suport als ferits, als quals ha desitjat una ràpida recuperació. El comunicat oficial recorda que el sinistre es s'ha produït en plena intervenció contra el narcotràfic al litoral onubenc.
