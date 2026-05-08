Persecució
Moren dos agents de la Guàrdia Civil després d’una col·lisió durant la persecució d’una narcollanxa a Huelva
A més dels dos morts, hi ha dos agents més ferits amb lesions greus
Juanma Moreno suspèn els seus actes de campanya d’aquest divendres
Elías Luis Grao / Domingo Díaz / Juan José Fernández
La Guàrdia Civil ha confirmat aquest divendres la mort de dos dels seus agents en acte de servei després de la col·lisió de dues embarcacions del Servei Marítim. El sinistre s’ha produït a unes 80 milles de la costa de Huelva, quan les dues unitats participaven en una persecució d’una narcollanxa. Segons ha pogut saber El Correo de Andalucía, un dels agents morts era guàrdia mariner i l’altre capità. Tots dos estaven adscrits al Servei Marítim Provincial de la Comandància de Huelva. El primer dels agents ha mort a l’acte a conseqüència de la col·lisió. El segon va arribar viu, però molt greu a l’hospital, sense que allà ja poguessin recuperar-lo, segons fonts de l’institut armat.
En el mateix operatiu han resultat ferits dos components més del cos, que segons les últimes informacions, presenten lesions greus. Les fonts consultades per aquest diari indiquen que entre els ferits greus hi ha un caporal i un capità.
La desgràcia és un gerro d’aigua freda per als operatius antinarco de la Guàrdia Civil, en la mateixa jornada en què feien públiques les dades de dos cops històrics a les màfies del tràfic de drogues a les costes d’Andalusia i les Canàries.
La Guàrdia Civil treballa ara per remolcar les dues embarcacions afectades pel sinistre, que es troben a 70 milles de la costa de Huelva.
La gravetat d’aquests fets ha obligat el president de la Junta d’Andalusia i candidat popular en les eleccions andaluses del 17 de maig, Juanma Moreno, a cancel·lar els seus actes de campanya previstos per a la tarda d’aquest divendres.
El record de la tragèdia de Barbate
El succés torna a posar el focus sobre la perillositat de les actuacions contra el narcotràfic al mar i la falta de mitjans del cos. La tragèdia recorda inevitablement el que va passar a Barbate el febrer del 2024, quan una narcollanxa va envestir una embarcació de la Guàrdia Civil i va causar la mort de dos agents i dos ferits greus. En aquesta ocasió, el sinistre es va produir també en plena intervenció contra aquest tipus d’embarcacions, en un nou episodi marcat per la violència i el risc extrem que assumeixen els efectius del cos.
La Guàrdia Civil ha lamentat públicament la mort del seu company i ha traslladat el seu suport als ferits, desitjant-los una ràpida recuperació. El comunicat oficial ha recordat que el sinistre es va produir en plena intervenció contra el narcotràfic al litoral de Huelva.
