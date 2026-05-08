Polèmica policial
Els Mossos diuen que van actuar seguint "la legislació vigent" davant les denúncies per infiltració policial en una assemblea de docents
ERC, Junts, Comuns i CUP, juntament amb sindicats educatius, demanen explicacions al Govern
Germán González
El sindicat CGT va denunciar la presència de dues agents de paisà dels Mossos d'Esquadra en una reunió de docents a l'Institut Pau Claris de Barcelona per preparar les vagues educatives. Aquesta assemblea es va celebrar dimecres amb treballadors del Consorci d'Educació de Barcelona i el sindicat assegura que els professors van identificar les dues agents, que anaven de paisà, ja que les havien vist d'uniforme en altres ocasions.
Segons CGT, "en ser interpel·lades, totes dues mosses van mentir afirmant que treballaven en un centre educatiu del consorci. Davant aquesta afirmació, un docent del centre esmentat present a l'assemblea les va desmentir i les dues policies de paisà van marxar del recinte educatiu".
Aquesta presumpta infiltració policial en aquestes assemblees de docents ha desfermat una forta polèmica. ERC, Junts, Comuns i CUP han demanat explicacions al Govern per la presència de Mossos d'Esquadra en reunions per preparar vagues educatives. Han demanat les compareixences de la consellera d'Interior, Núria Parlon, de la d'Educació, Esther Niubó, i del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, perquè expliquin si efectivament es van enviar policies a aquestes trobades.
ERC creu que es tracta de fets "inacceptables", mentre que per als Comuns s'haurien "traspassat totes les línies vermelles". També la CUP creu que es tracta d'una actuació "molt greu" i Junts considera que es vol controlar "la llibertat de reunió i expressió dels docents".
Des dels Mossos s'ha insistit que duen "a terme les seves funcions i responsabilitats sempre atenent la legislació vigent i d'acord amb les competències que tenen assignades". A més, afegeixen que "tant la Direcció General de la Policia com la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública mostren voluntat plena de donar totes les explicacions oportunes i necessàries als grups parlamentaris que ho sol·licitin en relació amb aquests fets". La policia catalana ha assenyalat que "treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, així com la resta de drets relacionats amb aquest àmbit".
Queixes sindicals
També els sindicats educatius han lamentat aquesta possible infiltració i han qüestionat la "qualitat democràtica" del Govern amb la presència de policies de paisà a l'assemblea. Els organismes convocants de la vaga, Ustec-Stes IAC, Professors de Secundària, CGT i Intersindical, demanen a l'executiu català que "doni explicacions per aquests fets" i "aclareixi si és una pràctica que ha fet des de l'inici de les mobilitzacions". Consideren que, en comptes "de negociar" amb els treballadors d'Educació, l'Executiu català envia "agents de paisà" per "espiar el personal educatiu".
Des de la CGT, el sindicat que va destapar la possible infiltració, també s'ha lamentat l'actitud d'un Govern que envia "la policia a parar l'orella". La secretària general de CGT Ensenyament, Laura Gené, considera que la presència policial a l'assemblea és un "atac directe a la llibertat de reunió i d'associació" i "coarta els drets sindicals i la lluita educativa". "Exigim al PSC que s'assegui a negociar d'una vegada i escolti el col·lectiu educatiu", ha afegit.
La polèmica per la infiltració policial arriba després d'una altra pel pla del Govern de destinar agents dels Mossos a alguns centres educatius.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- «El nostre propi pensament destrueix la nostra felicitat»