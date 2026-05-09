Sentència judicial
Un veí de Lleida paga 520 euros de multa per agredir un home que va grapejar el seu fill en una piscina
L’Audiència ha desestimat el recurs presentat pel progenitor condemnat, que també s’haurà de fer càrrec de les costes
A judici per lesions després d’enfrontar-se a un desconegut que va tocar el seu fill a la piscina a Lleida
Guillem Sánchez
El pare que va agredir un home que havia grapejat el seu fill en una piscina de Lleida ja ha pagat la multa que li ha imposat un jutjat d’aquesta ciutat. El progenitor havia presentat un recurs contra aquesta sentència que finalment ha sigut desestimat per l’Audiència de Lleida. La sanció econòmica abonada és de 520 euros en total: 120 euros de multa i 400 euros d’indemnització a l’agredit. La sentència, ratificat ara pels magistrats de Lleida, considera provat que el pare va clavar tres cops de puny al denunciant, una persona octogenària que presentava un blau a la zona de l’ ull que no va requerir ingrés hospitalari i que va guarir a les dues setmanes.
El pare havia recorregut la sentència perquè mantenia que no va clavar aquests tres cops de puny –tot i que sí que admetia haver mantingut un forcejament amb l’ancià– i perquè lamentava que en el judici, celebrat l’octubre del 2024, no s’hagués tingut en compte el context: l’enfrontament va ser posterior als tocaments que el seu fill d’11 anys va patir per part d’un desconegut mentre es disposava a entrar a la piscina.
«¿Una persona de 80 anys pot tocar un nen que no coneix de res en una piscina sense cap problema? Així ens en va», va lamentar llavors el pare en declaracions a EL PERIÓDICO.
El context
Les càmeres de seguretat d’aquest club esportiu de Lleida recullen que l’home agredit es va acostar al nen i li va acariciar el cap i el tronc superior mentre es dutxava just abans de ficar-se a la piscina. Els Mossos d’Esquadra, després d’examinar les imatges, no van apreciar cap agressió sexual a l’acció.
Al contrari, els Mossos sí que van trobar indicis que el pare va ferir de poca gravetat el presumpte abusador després dels tocaments en un enfrontament que no va ser captat per cap cambra. Aquests fets són els que l’Audiència de Lleida també considera provats i per això ha ratificat la sentència que considera el pare culpable d’un delicte lleu de lesions.
No és la primera vegada que aquest avi, agredit ara a la piscina, es veu embolicat en un problema similar a Lleida. Segons consta als Mossos d’Esquadra, el 2008 va ser denunciat per una altra família de Lleida per assetjar un altre menor fent-li gestos obscens des de l’interior del seu cotxe durant mesos i convidant-lo a pujar. La família d’aquesta víctima, no obstant, va retirar la denúncia després que el denunciat es disculpés i prometés no fer-ho més.
La versió del pare del menor
El pare va relatar abans del judici a EL PERIÓDICO la seva versió dels fets, que van tenir lloc durant l’estiu del 2023. «Jo aquell dia només volia passar un matí tranquil·la de piscina amb el meu fill», lamentava. «Vaig arribar a la piscina i vaig demanar al meu fill que es dutxés mentre jo col·locava les tovalloles», explicava el pare. «Quan va tornar em va explicar que li havia passat una cosa molt estranya, que un home gran li havia dit que l’ajudaria a ensabonar i li havia tocat el cabell, el pit, l’esquena i havia baixat cap a la cintura», prosseguia.
Els tocaments no van tenir lloc a les dutxes d’un vestidor, on els usuaris acostumen a utilitzar sabó. Van passar a les dutxes exteriors, ubicades al costat de la piscina i utilitzades breument pels banyistes just abans de ficar-se a l’aigua. L’home va preguntar al seu fill si era veritat que li havia posat sabó i el menor ha respost que no. Aquest fet, per al pare, demostra que el presumpte abusador es va valer d’un «engany» per tocar-lo.
L’octogenari denunciant, per la seva banda, va negar en el judici que toqués el menor per netejar el sabó. Segons la seva declaració, va tocar al nen perquè aquest «s’havia dutxat malament».
Col·laborador del cas Maristes
El pare del menor és una persona que ha col·laborat amb la investigació d’EL PERIÓDICO en el ‘cas Maristes’, un treball sobre els abusos sexuals perpetrats en escoles religioses d’aquesta ordre que el diari va començar el febrer del 2016 i que ha fet aflorar ja més de 50 denúncies policials contra més d’una vintena de docents maristes per fets esdevinguts entre 1962 i 2018. Es tracta, en conseqüència, d’una persona sensible davant del mal que causa la pederàstia.
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Les fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- La caminada a Montserrat organitzada pels Mossos per lluitar contra el càncer bat tots els rècords