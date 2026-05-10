Accident de trànsit
Un ferit crític i cinc de greus en un accident de trànsit a Cubelles
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat deu ambulàncies fins al lloc, on els equips sanitaris han atès vuit persones ferides a la via C-31
EFE
Una persona es troba en estat crític, cinc més estan greus i dues han resultat ferides menys greus arran de l’accident ocorregut aquesta matinada a Cubelles (Barcelona).
L’accident, segons el Servei Català de Trànsit, s’ha registrat cap a les sis de la matinada al quilòmetre 146 de la via C-31, al seu pas per Cubelles. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat deu ambulàncies fins al lloc del sinistre, on els equips sanitaris han atès vuit persones ferides.
Un d’ells, un home en estat crític, ha sigut evacuat a l’hospital de Bellvitge, mentre que les persones greus han sigut trasllades a aquest mateix centre sanitari, al de Sant Camil, Joan XXIII, Santa Tecla i la Vall d’Hebron.
Els dos ferits de caràcter menys greus, una dona i un home, han sigut evacuats a l’hospital de Vilafranca i el de Sant Camil, respectivament.
Com a conseqüència d’aquest accident, la C-31 s’ha hagut de tancar al trànsit per als dos sentits de la marxa en el tram del sinistre.
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- L’empresa tancarà al cotxe les estacions de muntanya
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- El geòleg Mata-Perelló alerta que el que va obligar a enderrocar el barri de l’Estació de Sallent no està resolt
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- El Passeig de Manresa es torna a quedar sense els seus tres quioscos històrics
- Una plantació a Sallent desvela com treballen els clans albanesos
- Berga s’acomiada de Gabriel Morales, la víctima mortal del crim de la Baells