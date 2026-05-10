Un ferit crític i cinc de greus en un accident de trànsit a Cubelles

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat deu ambulàncies fins al lloc, on els equips sanitaris han atès vuit persones ferides a la via C-31

Mossos i SEM en un accident de trànsit / @TRANSIT / Europa Press

Una persona es troba en estat crític, cinc més estan greus i dues han resultat ferides menys greus arran de l’accident ocorregut aquesta matinada a Cubelles (Barcelona).

L’accident, segons el Servei Català de Trànsit, s’ha registrat cap a les sis de la matinada al quilòmetre 146 de la via C-31, al seu pas per Cubelles. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha desplaçat deu ambulàncies fins al lloc del sinistre, on els equips sanitaris han atès vuit persones ferides.

Un d’ells, un home en estat crític, ha sigut evacuat a l’hospital de Bellvitge, mentre que les persones greus han sigut trasllades a aquest mateix centre sanitari, al de Sant Camil, Joan XXIII, Santa Tecla i la Vall d’Hebron.

Els dos ferits de caràcter menys greus, una dona i un home, han sigut evacuats a l’hospital de Vilafranca i el de Sant Camil, respectivament.

Com a conseqüència d’aquest accident, la C-31 s’ha hagut de tancar al trànsit per als dos sentits de la marxa en el tram del sinistre.

