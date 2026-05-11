2 morts i 16 ferits greus en accidents de moto el 2026

Amb dades similars a aquestes alçades del 2025, s’ha tornat a fer una campanya per evitar accidents

Control de trànsit, ahir al matí, a la carretera BP-1101, a Can Maçana, en la campanya de prevenció d’accidents / Oscar Bayona

Eduard Font Badia

Manresa

Gairebé la meitat de les víctimes mortals d’enguany a la carretera són motoristes. Abans de començar aquest cap de setmana n’havien mort a la demarcació 3. En tot l’any passat en van ser 5, com el 2024, però a aquestes alçades de l’any ja eren dues les persones que havien perdut la vida.

Pel que fa als ferits greus, les xifres també són molt similars. Fins la primera setmana de maig s’han comptabilitzat 16 ferits greus aquest 2026, per 14 l’any 2025.

Per aquest motiu, cada any quan comença el bon temps es duu a terme una campanya que s’anomena PREMOT, acrònim de prevenció motoristes, i que inclou informació, però també denúncies. «Però la prevenció la fem tot l’any, incrementant els controls de març i fins a finals d’estiu, quan hi ha més mobilitat d’aquest tipus de vehicles». Ho explica Gerard Garcia, cap de l’Àrea Regional de Trànsit Central de Mossos d’Esquadra.

Per a Garcia, la Catalunya Central també és peculiar, ja que «per orografia, per temps i paisatge, és un nucli de motocicletes. Montserrat, el Solsonès, el Moianès... tenen traçats que conviden a anar en moto».

En coordinació amb les policies de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals, la campanya intensiva de vigilància que acabava aquest diumenge te una vessant formativa, però també de prevenció, amb controls de trànsit per vetllar per l’ús correcte del casc dels conductors i dels acompanyants, verificar la documentació del conductor i del vehicle i vigilar la conducta circulatòria dels motoristes.

S’ha intensificat la vigilància amb els mitjans aeris per reforçar els controls a peu de carretera a les vies secundàries més freqüentades per motoristes. Una d’elles la BP-1101, la carretera de Can Maçana, on aquest diumenge s’ha establert un d’aquests controls.

En aquesta operativa, el cos policial de la Generalitat també ha fet servir les motocicletes espiell, és a dir patrullatge de paisà per a detectar infraccions.

La causa principal dels accidents «és la velocitat inadequada per a la via en la qual es circula. Velocitat inadequada no vol dir necessàriament excés de velocitat, sinó entrar a una corba massa fort i patir una sortida via, amb col·lisió contra el talús o contra un cotxe», diu Gerard Garcia.

En la mateixa campanya de l’any passat, es van imposar 1.037 denúncies en una setmana, la majoria relacionades amb la documentació del vehicle i amb la conducta en la circulació.

