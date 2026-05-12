Incendi provocat
Cremen 15 vehicles a l’Eixample de Barcelona en una nit: la policia busca un piròman
Els Mossos i la Guardia Urbana han obert una investigació
Germán González
Amb poca diferència de temps, 14 turismes i una moto han cremat la matinada passada en diversos punts de l’Eixample de Barcelona. Els vehicles estaven aparcats al carrer i segons les primeres investigacions podria ser un incendi provocat. Per això, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han obert una investigació per determinar les causes i si es tracta de l’acció d’un piròman.
Efectius dels Bombers de Barcelona juntament amb dotacions de la Guàrdia Urbana es van desplaçar a la zona per apagar les flames i establir un perímetre de seguretat. No es van registrar danys personals.
Un dels punts més afectats va ser en un xamfrà del carrer Còrsega número 514, a la cantonada amb Sardenya, al districte de l’Eixample de Barcelona. Allà van cremar diversos vehicles, dels quals aquest matí en quedaven tres per retirar juntament amb un contenidor.
Els bombers van acudir a apagar les flames que també van afectar un armari de regulació semafòrica. Precisament, en l’extinció de l’incendi van saltar moltes espurnes d’aquesta instal·lació. A més, el foc va afectar la façana de l’edifici juntament amb una forta fumera que va pujar diversos pisos.
Els altres incendis van tenir lloc al carrer Sant Antoni Maria Claret, 154; a Indústria, 104, i a la cantonada de Còrsega i Sicília. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha tancat la zona afectada per les flames, on hi ha cotxes calcinats, ja que aquest dimarts s’han de retirar els vehicles calcinats, tot i que abans s’hauran de peritar per establir els danys provocats pel foc.
Fonts policials han explicat a aquest mitjà que tot apunta a un incendi provocat, ja que les flames es van originar en quatre punts pròxims entre si dins de l’Eixample, amb poca diferència de temps, principalment van cremar vehicles i el foc es va propagar molt ràpid, com si s’hagués fet servir un accelerant per facilitar la combustió.
Per això la policia busca una persona que pogués haver causat aquests focs. Per fer-ho, els agents revisen les càmeres de seguretat de la zona, a més de preguntar a alguns testimonis que van filmar els incendis durant la matinada passada.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure