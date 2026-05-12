Vuit ferits en una explosió de butà en un edifici de Barcelona
El bloc ha estat desallotjat i deu dotacions dels Bombers treballen per extingir l'incendi que s'ha originat
ACN
Barcelona
Vuit persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges al número 13 del carrer Venero de Barcelona, una de les quals en estat greu i una altra menys greu, segons han indicat fonts municipals. Aquestes dues persones han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres sis ferits no han requerit trasllat.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 31 trucades per aquest incident, la primera de les quals a les 13.34 hores. L'edifici ha estat desallotjat. Deu dotacions dels Bombers de Barcelona treballen en l'extinció de l'incendi que s'ha originat arran de l'explosió. El SEM ha activat nou ambulàncies. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident.
