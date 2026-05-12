Onze ferits en una explosió de butà en un edifici de Barcelona
El bloc ha estat desallotjat i deu dotacions dels Bombers treballen per extingir l'incendi que s'ha originat
ACN
Onze persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges al número 13 del carrer Venero de Barcelona, una de les quals en estat greu i una altra menys greu, segons han indicat fonts municipals. Aquestes dues persones han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Es tracta de la mare i el fill -menor d'edat- que viuen al pis de l'incident. El cap d'unitat i de la intervenció dels Bombers de Barcelona, Carlos Chico, ha apuntat que l'explosió ha tingut lloc mentre la mare cuinava, i ha afegit que no hi havia gas natural a l'edifici. L'incendi ha quedat totalment extingit, i "sense afectació generalitzada", segons els Bombers. El pis en qüestió, el del costat i un tercer no estan en condicions habitables.
El cap de la unitat dels Bombers ha afegit que la mare i el fill tenen diverses cremades de caràcter greu però estables. El SEM els ha atès i han estat traslladades a l'hospital. També s'han evacuat nou persones més de l'edifici, que durant la primera hora de la tarda són consultades per si calgués reallotjar-les. Aquests altres nou ferits són lleus i no han requerit trasllat a l'hospital.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 31 trucades per aquest incident, la primera de les quals a les 13.34 hores. L'edifici ha estat desallotjat. Deu dotacions dels Bombers de Barcelona han treballat en l'extinció de l'incendi que s'ha originat arran de l'explosió. El SEM ha activat nou ambulàncies. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident.
L'edifici afectat té dues plantes, i a banda dels tres pisos que han quedat inhabitables, la resta podrien tornar a ser ocupats pels inquilins, però sense subministrament d'aigua ni de llum, perquè les escomeses han quedat afectades per les flames.
Chico ha explicat que un dels propietaris de l'edifici era al lloc per valorar les intervencions necessàries, però en tot cas, ha subratllat que els danys en aquests serveis han estat importants, i que restablir-los pot ser qüestió de diversos dies.
En tot cas, s'han descartat danys estructurals a l'edifici més enllà dels "puntuals" que ha patit la primera planta.
