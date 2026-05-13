Successos
Els Mossos troben 12 armes de guerra en un Porsche abandonat a l’AP-7 a Figueres
La policia les està estudiant per determinar si es tracta d’armes autèntiques o simulades
Germán González
Un control policial a l’AP-7 a Figueres ha permès descobrir un cotxe carregat amb armes que podrien ser de guerra. Una patrulla dels Mossos d’Esquadra que era en una àrea de descans a prop de Figueres va veure un home d’origen magribí en un Porsche Cayenne amb plaques franceses, que en detectar els agents surt corrents i fuig amb un altre vehicle Citroën que era a la mateixa àrea.
L’atestat dels Mossos, al qual ha tingut accés aquest mitjà, assenyala que el Porsche queda obert i sense claus i que, en escorcollar-lo, els agents han trobat al maleter dues saques amb un total de 12 armes llargues tipus subfusell, que podrien ser model AK-47, considerades armes de guerra. El cotxe va ser traslladat a la comissaria de Figueres.
Per la seva banda, la policia científica examina aquests subfusells per determinar si es tracta d’armes autèntiques o simulades. A més, els agents han establert un dispositiu per atrapar els sospitosos, els dos conductors dels vehicles.
Fonts policials han explicat que també han trobat documentació dins del cotxe, així com una cartera amb la targeta d’identificació personal d’un individu francès.
A més, també van trobar una citació d’un jutjat de Girona a nom d’un home magribí amb antecedents, que per descripció física podria ser el sospitós que va escapar quan va detectar els agents.
