Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsOperacions robotitzadesSalvador VicensArbre protegit a ManresaAgressió d'un mossoHantavirus
instagramlinkedin

Perill a la C-58: enxampen un ciclista conduint pel mig de l'autopista

Els fets van tenir lloc dimecres a l'altura de Badia del Vallès

Imatge d'arxiu d'un ciclista

Imatge d'arxiu d'un ciclista / Pixabay

Regió7

Manresa

Circulant en bicicleta enmig d'una autopista. Aquesta va ser l'alerta que va rebre el 112 aquest dimecres i que va deixar atònits els conductors que conduïen per la C-58, a l'altura de Badia del Vallès, en veure un ciclista fent ús del segon i tercer carril de la via.

L'infractor conduïa amb armilla groga i casc. Ara bé, ho feia de forma il·legal, ja que les bicicletes no poden accedir a autopistes ni autovies, generant una situació de risc molt elevada per a ell mateix i per a la resta d’usuaris.

Notícies relacionades

Un usuari que es trobava circulant per la via va enregistrar els fets. En el clip es pot veure com l'infractor dificulta la circulació de motocicletes i turismes, obligant-los a reduir la velocitat per a evitar un possible accident. L'acció ha aixecat polseguera a les xarxes socials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  4. Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
  5. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  6. La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
  7. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  8. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa

Perill a la C-58: enxampen un ciclista conduint pel mig de l'autopista

Perill a la C-58: enxampen un ciclista conduint pel mig de l'autopista

Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia

Comuns Igualada impulsa una recollida de signatures per reclamar un transport públic “digne” a l’Anoia

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Judici al capellà pederasta del col·legi Pare Manyanet per abusos a un menor: "Em va dir que, si ho explicava, la pròxima vegada seria sense roba"

Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa

Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa

El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol

El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol
Tracking Pixel Contents