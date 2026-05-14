Perill a la C-58: enxampen un ciclista conduint pel mig de l'autopista
Els fets van tenir lloc dimecres a l'altura de Badia del Vallès
Regió7
Circulant en bicicleta enmig d'una autopista. Aquesta va ser l'alerta que va rebre el 112 aquest dimecres i que va deixar atònits els conductors que conduïen per la C-58, a l'altura de Badia del Vallès, en veure un ciclista fent ús del segon i tercer carril de la via.
L'infractor conduïa amb armilla groga i casc. Ara bé, ho feia de forma il·legal, ja que les bicicletes no poden accedir a autopistes ni autovies, generant una situació de risc molt elevada per a ell mateix i per a la resta d’usuaris.
Un usuari que es trobava circulant per la via va enregistrar els fets. En el clip es pot veure com l'infractor dificulta la circulació de motocicletes i turismes, obligant-los a reduir la velocitat per a evitar un possible accident. L'acció ha aixecat polseguera a les xarxes socials.
