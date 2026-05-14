Successos
La Policia salva un jove que va intentar suïcidar-se en una platja de Tarragona
L’home havia desaparegut de Saragossa i va deixar una nota de comiat als seus familiars
Germán González
Agents de la Policia Nacional de Tarragona van salvar la vida a un veí de Saragossa que el passat 30 d’abril s’havia desplaçat a la costa catalana per treure’s la vida davant del mar.
En concret, el jove va anar a la cala Roca Plana, a Tarragona, una platja recòndita i de difícil accés situada a l’espai natural protegit del Bosc de la Marquesa. Agents del Grup de Desapareguts de la Prefectura Superior de Policia d’Aragó van informar els seus companys de Tarragona sobre la desaparició del jove, amb antecedents psiquiàtrics, que havia deixat una nota de comiat per als seus familiars en què els indicava la intenció de treure’s la vida.
Davant la possibilitat que se suïcidés davant del mar, es va establir un ampli dispositiu de recerca a contrarellotge per trobar el desaparegut. D’aquesta manera, els agents es van desplaçar immediatament al lloc exacte on s’havia establert l’últim punt de geolocalització del telèfon mòbil del jove.
La Policia remarca que l’accés a la cala de Roca Plana és un sender a través del bosc, envoltat de pins i roques; per això els agents van pentinar una àmplia extensió de terreny. Un cop travessat el bosc, els policies van aconseguir localitzar el jove en estat semiconscient al costat de diverses caixes de medicaments antidepressius i dues ampolles d’alcohol gairebé buides; amb prou feines responia a estímuls, per la qual cosa van procedir a sol·licitar assistència sanitària urgent.
A causa de la impossibilitat dels sanitaris d’accedir-hi en vehicle, els agents actuants van prendre la determinació de traslladar-lo en braços fins a una zona de càmping pròxima, on finalment va rebre assistència sanitària. El jove va ser traslladat a l’Hospital Sant Pau-Santa Tecla per ser avaluat i tractat per l’equip mèdic.
La Policia recorda que els agents reben cursos de formació a l’escola d’Àvila sobre prevenció dels suïcidis.
