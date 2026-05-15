Narcotràfic al Baix Llobregat
Cau una banda amb 270 quilos d’haixix i 16 de cocaïna per distribuir a Italia en màquines d’aigua a pressió i motlles especials
Els Mossos han detingut dos sospitosos en un habitatge de Corbera de Llobregat
Germán González
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un important grup criminal que enviava grans quantitats de cocaïna i haixix a Europa, principalment a Itàlia, a més de distribuir-los en alguns punts del Baix Llobregat. Agents de la comissaria de Martorell van detenir el passat 5 de maig dos homes, de 33 i 40 anys, en un habitatge de Corbera de Llobregat on emmagatzemaven 270 quilos d’haixix i 16 de cocaïna.
Els investigadors sospiten que la banda buidava l’interior de màquines d’aigua a pressió per omplir-les amb els paquets de droga i enviar-les mitjançant empreses de paqueteria a Itàlia.
La investigació va tenir el seu origen el passat 13 d’abril amb una primera fase en què es va detenir dues persones i es van decomissar 65 quilos d’haixix i 6 quilos de cocaïna a Martorell. Els agents els van detectar mentre feien entregues de paquets amb droga a dins per diverses localitats del Baix Llobregat i els van seguir en tenir una actitud sospitosa. Finalment, se’ls va arrestar i van trobar l’haixix i la cocaïna.
La investigació policial va continuar i, per ordre del Jutjat d’Instrucció número 4 de Martorell, es va ordenar un escorcoll al domicili de Corbera de Llobregat, que va ser executat pel Grup Especial d’Intervenció (GEI). A l’habitatge van arrestar un home de nacionalitat italiana i van trobar 270 quilograms d’haixix i 4 quilograms de cocaïna. A més de la substància, els agents van localitzar indicis clars de l’activitat logística del grup: documentació d’empreses de missatgeria, bàscules de precisió, envasadores i el mecanisme intern extret de les màquines d’aigua.
També es van intervenir motlles preparats per fabricar rajoles on s’ocultaven la cocaïna i l’haixix; de fet, els agents van trobar dues peces ja acabades i preparades per a l’enviament que contenien 4 kg de cocaïna i haixix a l’interior.
En aquesta operació, i en col·laboració amb la Policia Local de Corbera de Llobregat, els agents van aturar un vehicle vinculat al grup criminal. En un doble fons d’aquest cotxe hi havia amagats 12 quilograms més de cocaïna. El conductor, també de nacionalitat italiana, va quedar detingut. Els dos arrestats estan acusats d’un delicte contra la salut pública i van passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell.
