Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

Narcotràfic al Baix Llobregat

Cau una banda amb 270 quilos d’haixix i 16 de cocaïna per distribuir a Italia en màquines d’aigua a pressió i motlles especials

Els Mossos han detingut dos sospitosos en un habitatge de Corbera de Llobregat

Imagen de la droga requisada en esta operación

Imagen de la droga requisada en esta operación / Mossos

Germán González

Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un important grup criminal que enviava grans quantitats de cocaïna i haixix a Europa, principalment a Itàlia, a més de distribuir-los en alguns punts del Baix Llobregat. Agents de la comissaria de Martorell van detenir el passat 5 de maig dos homes, de 33 i 40 anys, en un habitatge de Corbera de Llobregat on emmagatzemaven 270 quilos d’haixix i 16 de cocaïna.

Els investigadors sospiten que la banda buidava l’interior de màquines d’aigua a pressió per omplir-les amb els paquets de droga i enviar-les mitjançant empreses de paqueteria a Itàlia.

La investigació va tenir el seu origen el passat 13 d’abril amb una primera fase en què es va detenir dues persones i es van decomissar 65 quilos d’haixix i 6 quilos de cocaïna a Martorell. Els agents els van detectar mentre feien entregues de paquets amb droga a dins per diverses localitats del Baix Llobregat i els van seguir en tenir una actitud sospitosa. Finalment, se’ls va arrestar i van trobar l’haixix i la cocaïna.

La investigació policial va continuar i, per ordre del Jutjat d’Instrucció número 4 de Martorell, es va ordenar un escorcoll al domicili de Corbera de Llobregat, que va ser executat pel Grup Especial d’Intervenció (GEI). A l’habitatge van arrestar un home de nacionalitat italiana i van trobar 270 quilograms d’haixix i 4 quilograms de cocaïna. A més de la substància, els agents van localitzar indicis clars de l’activitat logística del grup: documentació d’empreses de missatgeria, bàscules de precisió, envasadores i el mecanisme intern extret de les màquines d’aigua.

També es van intervenir motlles preparats per fabricar rajoles on s’ocultaven la cocaïna i l’haixix; de fet, els agents van trobar dues peces ja acabades i preparades per a l’enviament que contenien 4 kg de cocaïna i haixix a l’interior.

Notícies relacionades

En aquesta operació, i en col·laboració amb la Policia Local de Corbera de Llobregat, els agents van aturar un vehicle vinculat al grup criminal. En un doble fons d’aquest cotxe hi havia amagats 12 quilograms més de cocaïna. El conductor, també de nacionalitat italiana, va quedar detingut. Els dos arrestats estan acusats d’un delicte contra la salut pública i van passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
  2. Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
  3. La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
  4. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  5. El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
  6. Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
  7. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  8. Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi

Junts Manresa denuncia que el govern ha deixat la carretera de Santpedor amb un únic sentit "d’esquena als veïns, afectats i resta de grups municipals"

Junts Manresa denuncia que el govern ha deixat la carretera de Santpedor amb un únic sentit "d’esquena als veïns, afectats i resta de grups municipals"

Així s’ha comportat a borsa ACS, l’empresa de Florentino Pérez, després de la seva polèmica roda de premsa

Així s’ha comportat a borsa ACS, l’empresa de Florentino Pérez, després de la seva polèmica roda de premsa

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Qui guanyarà les eleccions d’Andalusia 2026? Aquestes són les prediccions més enllà de les enquestes

Mbappé desferma la tempesta perfecta al Reial Madrid: “Arbeloa m’ha dit que soc el quart davanter de la plantilla”

Mbappé desferma la tempesta perfecta al Reial Madrid: “Arbeloa m’ha dit que soc el quart davanter de la plantilla”

CCOO i UGT convoquen una vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny

CCOO i UGT convoquen una vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny

Cardona presenta la Muntanya de Sal a la Conferència Internacional de Mines i Museus subterranis de Polònia

Cardona presenta la Muntanya de Sal a la Conferència Internacional de Mines i Museus subterranis de Polònia

Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”

Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”

Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’

Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’
Tracking Pixel Contents