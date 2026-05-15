Successos
Detinguts dos falsos revisors del gas per robar joies a una anciana a Horta-Guinardó
Los ladrones fueron detenidos in fraganti tras ser detectados por un agente fuera de servicio
Germán González
El passat 8 de maig, els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Horta Guinardó de Barcelona van detenir un home de 28 anys i una dona de 23, amb dos antecedents per robatoris, per un delicte de furt.
Cap al migdia, un agent fora de servei va observar una dona que feia fotografies a un bloc de pisos del districte i, posteriorment, accedia a l’interior de la finca. Abans d’entrar, la sospitosa es va ocultar la cara amb una gorra i un tapaboques per amagar el rostre davant de possibles càmeres de videovigilància. Un cop dins, la dona va facilitar l’entrada d’un home que també portava gorra.
Davant la sospita que es tractés de delinqüents, l’agent de paisà va alertar la policia, que va acudir a l’immoble. Allà van localitzar els dos sospitosos. L’home estava amagat i duia diverses joies a les mans, valorades entre 3.600 i 4.000 euros.
Els agents van aconseguir esbrinar que les havien robat a una veïna del mateix bloc. La víctima, una persona de 86 anys, havia rebut una trucada telefònica al seu domicili d’una persona que presumptament es feia passar per personal relacionat amb el servei de gas.
Li van dir que rebria la visita d’un revisor del gas. Durant la mateixa comunicació telefònica se li va indicar que, en cas de no trobar-se al domicili o de no permetre la revisió, se li aplicaria una penalització econòmica de 300 euros a la factura del gas.
Un cop a l’habitatge, mentre un dels sospitosos distreia la dona, l’altre va escorcollar l’habitatge i es va endur les joies. Gràcies a l’avís d’un mosso fora de servei els van poder detenir i van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Barcelona el 9 de maig.
Falsos operaris
Els Mossos alerten sobre aquest tipus de robatoris. Aquest modus operandi consisteix habitualment en el fet que una o diverses persones es presenten al domicili de la víctima fent-se passar per operaris de companyies de subministrament —aigua, llum, gas o telecomunicacions—, tècnics de manteniment, revisors o personal de serveis diversos, exhibint de vegades documentació aparentment oficial o utilitzant indumentària que pretén generar confiança i credibilitat.
Els autors seleccionen preferentment víctimes d’edat avançada, moltes vegades persones que viuen soles, aprofitant-se de la seva fragilitat física i psicològica i de la seva vulnerabilitat especial. Un cop aconsegueixen accedir a l’interior del domicili mitjançant engany, distreuen la víctima amb revisions fictícies, comprovacions inexistents o converses dirigides, mentre un altre integrant aprofita per escorcollar les diferents dependències de l’habitatge.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és la sostracció de joies, diners en efectiu, llibretes bancàries, rellotges, objectes de valor i qualsevol altre efecte susceptible de ser sostret amb facilitat i posteriorment comercialitzat.
