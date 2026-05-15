Els Mossos segueixen buscant els homes que van abandonar 12 armes de guerra a l’AP-7 a Figueres
La investigació apunta a grups criminals dedicats al narcotràfic i els agents miren de reconstruir el recorregut dels fugitius
Eva Batlle
Els Mossos d’Esquadra continuen buscant els homes que transportaven les armes de guerra tipus Kalàixnikov trobades a l’AP-7 a Figueres. La investigació segueix oberta i, segons fonts policials, una de les principals línies de treball apunta a un entorn de grups criminals vinculats al tràfic de drogues, tot i que encara s’està intentant determinar la procedència i la destinació dels fusells.
La troballa es va produir dimecres a la matinada en una àrea de descans de l’AP-7, al seu pas per Figueres. Una patrulla dels Mossos de Trànsit va detectar un Porsche Cayenne amb matrícula francesa estacionat a la zona. Quan els agents s’hi van acostar, un dels ocupants va fugir i els sospitosos van marxar en un altre vehicle, un Citroën C4 blanc, en sentit sud i a gran velocitat, en direcció Barcelona.
Els Mossos van activar diverses patrulles per intentar localitzar el vehicle fugitiu i interceptar-ne els ocupants, davant la possibilitat que poguessin anar armats. Tot i el dispositiu, el Citroën C4 es va acabar perdent de vista entre dues sortides de l’autopista.
Quan els agents van inspeccionar el Porsche Cayenne abandonat, van localitzar al maleter dues saques amb 12 armes llargues tipus fusell d’assalt. Inicialment es va parlar de vuit armes, però finalment la xifra intervinguda va quedar fixada en dotze. Els fusells, de la família AK, estan sent analitzats per la policia científica per confirmar-ne el model exacte, l’estat d’ús i si eren operatius o estaven preparats per ser utilitzats. D'entrada s'apunta que serien de l'AK-74, que és un model més avançat.
La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra a Girona, que centra ara els esforços a identificar els ocupants fugits, reconstruir el recorregut dels vehicles i aclarir l’origen i el possible destí de les armes.
Documentació
A dins del Porsche, també s’hi va localitzar documentació que pot ser clau per avançar en la identificació dels fugitius. Entre els elements intervinguts hi ha una carta d’identitat dins d’una bossa de mà i altra documentació vinculada a un individu amb antecedents. Ara bé, els Mossos treballen per determinar quin vincle real tenen aquests documents amb les persones que transportaven les armes.
Els agents, però van poder veure com eren els fugitius: un seria el conductor del Citroën C4 blanc, descrit com un home de constitució forta i anava vestit amb pantalons de color clar. L’altre, vinculat al Porsche Cayenne, seria un home d’origen àrab, de constitució prima i vestit amb roba fosca. Els investigadors treballen ara per confirmar-ne la identitat.
Narcotràfic
La hipòtesi que pren força és que els fusells poguessin estar vinculats a una xarxa de crim organitzat, especialment en l’àmbit del narcotràfic. Els investigadors volen aclarir si les armes estaven destinades a una transacció, a reforçar algun grup criminal o a ser intercanviades per droga. Per ara, fonts policials allunyen la investigació d’una motivació terrorista i la situen més aviat en l’entorn de les màfies i les xarxes criminals.
Les armes van quedar preservades en dependències policials de la comissaria de Figueres, mentre continuen les comprovacions pericials. La policia científica està realitzant les seves proves i posteriorment, se'n faran de balística.
Els fusells d’assalt de la família AK, d’origen soviètic, són considerats armes de guerra i habitualment apareixen vinculats a conflictes armats, però també a organitzacions criminals relacionades amb el tràfic de drogues i altres activitats delictives.
Casos gironins
La presència d’armes d’aquest tipus no és un fet aïllat a les comarques gironines. En els darrers anys, diferents operatius policials han posat de manifest la proliferació d’armes de foc en entorns vinculats al tràfic de drogues i als grups criminals. Un dels episodis més greus va ser el doble crim de la Font de la Pólvora de Girona, la nit de Sant Joan del 2024, quan dues persones van morir i dues més van resultar ferides en un tiroteig amb un fusell d’assalt.
També s’han localitzat armes d'aquesta tipologia en altres punts de la província. Aquest context reforça la línia amb què treballen ara els Mossos: que el carregament localitzat a Figueres formaria part dels circuits de grup criminals organitzats i que l’AP-7 hauria estat utilitzada com a via de transport. De moment, el cas de l'AP-7 consta sense detinguts.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una nova jornada de vaga de docents talla al matí els principals eixos de la regió i la C-16 per dinar
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Vint mil euros per solucionar la topada d’un arbre i un mur protegits patrimonialment a Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- La Generalitat activa definitivament la construcció del nou parc de bombers de Manresa que tindrà un pressupost de prop de 10 milions d’euros
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»