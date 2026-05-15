Estafes en línia
Un frau que afecta la cistella de la compra: falsos anuncis de Lidl per robar dades personals o bancàries
Els ciberestafadors envien falsos anuncis per missatgeria instantània
Germán González
Alerta per una nova modalitat d’estafa que pot afectar els usuaris que fan les seves compres en línia. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i l’Agència Catalana de Ciberseguretat han alertat d’un frau a internet que afecta la cadena de supermercats Lidl. En concret, els ciberdelinqüents insereixen anuncis fraudulents en cercadors d’internet o els envien per aplicacions de missatgeria instantània amb promocions que imiten el disseny de les de Lidl i inclouen ofertes de productes cridaners per a la llar —electrodomèstics, màquines per fer exercici o mobiliari— a preus més baixos dels habituals.
L’objectiu és atreure l’atenció dels usuaris quan fan cerques, que facin clic als anuncis i redirigir-los a webs fraudulentes. Per reforçar l’engany, aquests portals copien l’estil del web de Lidl. Els estafadors incorporen missatges que generen sensació d’urgència, com avisos d’últimes unitats disponibles o descomptes a punt de finalitzar.
També poden mostrar suposades comandes recents d’altres clients, segons l’Agència Catalana de Ciberseguretat, que assegura que ho fan per transmetre confiança i pressionar la persona interessada perquè compri immediatament.
Tanmateix, l’organisme de ciberseguretat català remarca que es tracta d’una estafa: "si s’adquireix un article, no es rebrà mai a casa i les dades personals i bancàries estaran, a més, en mans dels ciberdelinqüents".
Per això també insten els usuaris a desconfiar d’ofertes amb preus excessivament baixos; a comprovar sempre que el web sigui l’oficial abans de fer una compra en línia; a no introduir dades personals ni bancàries en pàgines que generin dubtes, i a estar alerta davant anuncis patrocinats sospitosos o enllaços rebuts per missatgeria instantània.
