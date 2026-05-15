Estafes en línia

Un frau que afecta la cistella de la compra: falsos anuncis de Lidl per robar dades personals o bancàries

Els ciberestafadors envien falsos anuncis per missatgeria instantània

Imatge de la promoció falsa de Lidl

Imatge de la promoció falsa de Lidl / ciberseguracat

Germán González

Barcelona

Alerta per una nova modalitat d’estafa que pot afectar els usuaris que fan les seves compres en línia. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i l’Agència Catalana de Ciberseguretat han alertat d’un frau a internet que afecta la cadena de supermercats Lidl. En concret, els ciberdelinqüents insereixen anuncis fraudulents en cercadors d’internet o els envien per aplicacions de missatgeria instantània amb promocions que imiten el disseny de les de Lidl i inclouen ofertes de productes cridaners per a la llar —electrodomèstics, màquines per fer exercici o mobiliari— a preus més baixos dels habituals.

L’objectiu és atreure l’atenció dels usuaris quan fan cerques, que facin clic als anuncis i redirigir-los a webs fraudulentes. Per reforçar l’engany, aquests portals copien l’estil del web de Lidl. Els estafadors incorporen missatges que generen sensació d’urgència, com avisos d’últimes unitats disponibles o descomptes a punt de finalitzar.

També poden mostrar suposades comandes recents d’altres clients, segons l’Agència Catalana de Ciberseguretat, que assegura que ho fan per transmetre confiança i pressionar la persona interessada perquè compri immediatament.

Tanmateix, l’organisme de ciberseguretat català remarca que es tracta d’una estafa: "si s’adquireix un article, no es rebrà mai a casa i les dades personals i bancàries estaran, a més, en mans dels ciberdelinqüents".

Per això també insten els usuaris a desconfiar d’ofertes amb preus excessivament baixos; a comprovar sempre que el web sigui l’oficial abans de fer una compra en línia; a no introduir dades personals ni bancàries en pàgines que generin dubtes, i a estar alerta davant anuncis patrocinats sospitosos o enllaços rebuts per missatgeria instantània.

Què és "privatitzar" habitatges, la nova tendència d'inversió entre els fons internacionals?

Exigeixen a l'Agència Catalana de l'Habitatge que compri el bloc 8 de Manresa abans de dilluns, quan acaba el termini

Mor als 30 anys el gos considerat "el més vell del món"

Eurovisió prepara un altre salt fora d'Europa: el Canadà explora la possibilitat d'unir-se al festival després de la invitació de la UER

Un accident entre un camió i una moto col·lapsa la Ronda Litoral de Barcelona amb 10 quilòmetres de retencions

Diplomàcia a la pequinesa: Xi deixa sense resposta els elogis de Trump i marca un to dur

Portaran al Vaticà el conflicte pels béns immatriculats del Bisbat de Vic a Maians

La Seu inicia les obres per harmonitzar i fer més accessible el carrer de Doctor Robert de Castellciutat

