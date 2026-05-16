Els bombers han de fer tres rescats de muntanya en dues hores, aquest dissabte
A Josa i Tuixén, sis persones s’han extraviat, i a Martinet i a Bolvir dues més han patit ferides en caigudes
Aquest dissabte a la tarda els bombers han hagut d’efectuar tres sortides a l’Alt Urgell i a la Cerdanya en menys de dues hores per rescatar excursionistes que s’havien extraviat en un cas, o bé persones que han patit ferides en caigudes a la muntanya.
Primera alarma
La primera alarma ha arribat poc abans de les quatre de la tarda. Han rebut una trucada d’un grup de tres persones que des d’Estana s’havien dirigit al Prat del Cadí per anar al canal d’Ordiguer.
Durant la travessa una dona de 42 anys ha caigut en una tartera i s’ha arrossegat uns 100 metres. Ha patit diverses contusions. Els bombers han desplaçat al lloc dels fets un helicòpter del grup d’actuacions especials (GRAE) que, després de localitzar el grup, ha immobilitzat la dona i l’ha dut fins a l’aeroport de la Seu d’Urgell, on ha estat traslladada en ambulància a l’hospital.
Segona alarma
Poc després, cap a 2/4 de 5 de la tarda, els bombers han activat la recerca de sis persones que s’han perdut al Torrent dels Cortils, també al parc Cadí Moixeró però pel cantó de Josa Tuixén. Els bombers han estat en contacte tota l’estona amb els excursionistes, que han sortit a les 8 del matí de l’aparcament de Gósol per començar la marxa. S’haurien trobat neu i han decidit canviar de ruta fins que s’han trobat en un punt que no podien continuar ni endavant ni enrere. Ha sigut llavors quan han demanat ajuda i han enviat la seva ubicació.
Els bombers han activat dues dotacions terrestres, una d’elles dels GRAE, que els han trobat dues hores després. Tots estaven en bones condicions i han pogut tornar a peu pel mateix camí que han seguit els bombers.
Tercera alarma
Finalment cap a les 6 de la tarda una dona que feia ciclisme de muntanya per un camí de Bolvir, a 1.500 metres d’altitud, ha patit una caiguda i no podia continuar a causa de les ferides que ha patit en un braç. El seu acompanyant és qui ha donat l’alarma. L’helicòpter els ha localitzat cap a 2/4 de 7. Després de practicar una primera atenció mèdica, l’han traslladada a l’Hospital de Puigcerdà.
