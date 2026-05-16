Investigació oberta
Detinguts tres policies canadencs per agressió sexual i física a una prostituta en un taxi a Barcelona
Un dels agents va escapar i va ser arrestat a Palma de Mallorca 48 hores després dels fets
Germán González
Tres policies canadencs de vacances a Barcelona han sigut detinguts acusats d’agressió sexual i física a una dona que es dedica a la prostitució.
Els policies es desplaçaven dimecres passat en un taxi junt amb la dona. Un anava al seient davanter i els altres dos a la part del darrere. En un moment donat, un dels agents del seient posterior va fer tocaments a la dona, que es va enfadar i es va defensar. Davant d’aquest fet, l’altre policia, assegut al seu costat, la va colpejar a la cella i li va provocar una lesió per la qual va necessitar punts de sutura, ja que sagnava profusament.
La víctima va acudir a un centre sanitari per rebre atenció i després va interposar una denúncia per agressió sexual sense penetració i lesions. Els Mossos d’Esquadra van recopilar les declaracions de diversos testimonis, així com l’explicació de la víctima sobre el que havia passat a l’interior del taxi i després van anar a la recerca dels canadencs al seu allotjament. Els policies es trobaven fent turisme a la ciutat en un viatge organitzat amb altres persones. La policia catalana únicament en va trobar dos: el que anava assegut davant i el que va fer tocaments a la dona. El tercer s’havia escapat i es trobava en parador desconegut.
Atrapat a Palma
El primer es va resistir a la detenció policial i, després de constatar per les declaracions dels testimonis que era l’agent que anava de copilot al taxi, els Mossos el van deixar en llibertat, tot i que està investigat per un delicte de desobediència. Per la seva banda, el policia que va fer tocaments a la víctima va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Violència sobre la Dona de Barcelona aquest divendres i se n’ha ordenat la ingrés a la presó eludible amb una fiança de 6.000 euros. Està acusat d’un delicte d’agressió sexual sense penetració.
Els Mossos també van activar una alerta per detenir el tercer sospitós, en parador desconegut des de dimecres passat. Gràcies a la descripció facilitada per la policia catalana, agents de la Guàrdia Civil van localitzar i van arrestar aquest acusat aquest divendres al matí a Palma de Mallorca. El mateix dia va passar a disposició judicial als jutjats de guàrdia d’aquesta ciutat acusat d’un delicte de lesions pel cop perpetrat contra la denunciant i el mal que li va produir.
En aquest sentit, el Jutjat de Violència Sobre la Dona número 4 de Palma va ordenar la llibertat amb càrrecs d’aquest investigat, però li va retirar el passaport i li va prohibir la sortida de territori espanyol fins que aconsegueixin una fiança de 3.000 euros per fer front a una possible indemnització per les suposades lesions. S’espera que aquest dissabte acudeixi al jutjat a abonar els diners i recuperar el passaport, ja que ben aviat ha de tornar al seu país, igual que la resta d’acusats.
