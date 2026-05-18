Surt de la presó després de complir més de 20 anys de condemna i torna a ingressar un mes després per atracar un supermercat

Dino Marcello Miller va ser condemnat a 64 anys de presó per tres assassinats a Barcelona

El perillós atracador va entrar divendres amb una pistola simulada en un supermercat, va amenaçar una treballadora i va fugir sense emportar-se res

Dino Marcello Miller en una imatge del 1999 / arxiu

EFE

Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut, per un atracament en un supermercat, Dino Marcello Miller, un pres considerat perillós i no rehabilitat que va sortir el 16 d'abril de la presó lleidatana i per al qual la Fiscalia va demanar als Mossos vigilància.

Dino Miller va ser condemnat a 64 anys de presó per tres assassinats a Barcelona. Va complir 22 anys de condemna efectiva, va sortir de la presó el desembre del 2020 i el 2021 va ser detingut per diversos assalts a supermercats lleidatans.

El passat divendres va entrar amb una pistola simulada en un supermercat del carrer Baró de Maials, al barri lleidatà de Pardinyes, va amenaçar una treballadora i va fugir sense emportar-se res. L'establiment va donar l'alarma als Mossos d'Esquadra, que van visionar les càmeres de seguretat i van alertar també la policia local.

Segons fonts municipals, hora i mitja després va ser arrestat al barri de Balàfia, proper al de Pardinyes, per agents de la Guàrdia Urbana.

