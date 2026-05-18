La Flotilla denuncia que embarcacions israelianes han interceptat la missió
Segons l’organització, hi ha 23 catalans a l’expedició, entre ells l’exalcaldessa de Montcada Laura Campos
ACN
La Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, soldats armats ja han abordat una quinzena de vaixells a plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la Flotilla han exigit "pas segur" per a la missió, que han defensat que és "humanitària, legal i no violenta" i han criticat una intercepció "il·legal". La Flotilla va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris, després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril. Segons l’organització, hi ha 23 catalans a l’expedició, entre ells l’exalcaldessa de Montcada i Reixac Laura Campos. No hi participa l’activista Saif Abukeshek.
Campos ha penjat aquest dilluns a les xarxes socials un vídeo on se la veu en una de les embarcacions explicant que han albirat vaixells militars i que havien activat el "protocol d'intercepció". Ha criticat el "segrest il·legal" i ha demanat suport. En total, a l'expedició hi viatgen 46 espanyols.
La Global Sumud Flotilla va salpar el 15 d'abril del Port Fòrum de Barcelona, amb una trentena d'embarcacions, amb l'objectiu de "trencar el bloqueig" a Gaza. La missió humanitària va iniciar la travessia uns dies més tard del previst per les condicions meteorològiques adverses. Més tard s'hi van sumar més embarcacions, fins a superar la cinquantena, en la que es tracta, segons l'organització, de la "mobilització marítima més de la història liderada per civils en suport a Gaza".
El 29 d'abril, Israel va interceptar a Grècia les embarcacions de la Global Sumud Flotilla, quinze dies després d'haver salpat de Barcelona. Els militars van alliberar el gruix dels participants de la missió que van retenir, però van traslladar Saif Abukeshek i l’activista Thiago Ávila a una presó israeliana amb l’argument que tenien vincles amb Hamàs. Tots dos van ser alliberats finalment el dissabte 9 de maig.
Abukeshek va arribar a Barcelona un dia després, i en la seva arribada, va donar a entendre que marxaria a Turquia per continuar amb la missió, però fonts de l’organització han indicat que no està navegant en cap de les embarcacions del comboi. L'activista va denunciar "tortures" i "violacions contínues" a les presons israelianes i va criticar la "impunitat" i la "complicitat" dels governs occidentals amb Israel.
El reinici de la missió va tenir lloc el dijous 14 de maig. L'organització va informar un dia abans que salparien 54 vaixells i més de 500 persones.
