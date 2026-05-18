Mossos i Fiscalia investiguen una agressió a una menor a Lleida
Les imatges de l'atac, amb alt grau de violència, s'han difós a trabvés de les xarxes socials
ACN
Lleida
Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a una adolescent per part d’altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s’han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove.
Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant la víctima com les agressores.