Ordre d'allunyament vigent

Crim masclista a Figueres: una home mata una dona a ganivetades en ple carrer i es neteja la sang en una font

El presumpte agressor ha estat detingut al lloc dels fets i comptava amb una ordre d'allunyament cap a la víctima

Mossos a la zona del crim a la plaça de Figueres / ACN

Eva Batlle

Figueres

Crim masclista a Figueres. Un home ha assassinat la seva exparella a ganivetades en ple carrer aquest dilluns a la tarda. L’agressor ha estat detingut com a presumpte autor d’un homicidi per violència masclista ocorregut a la plaça Josep Tarradellas. L’home tenia una ordre d’allunyament vigent, que hauria incomplert en dues ocasions.

Els fets han passat poc abans de les tres de la tarda i han mobilitzat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana de Figueres.

Quan els sanitaris han arribat al lloc, s’han trobat la dona estesa a terra amb ferides d’arma blanca. Tot i les maniobres d’assistència, no han pogut fer res per salvar-li la vida.

L’home ha estat detingut per efectius dels dos cossos policials al mateix lloc dels fets, poc després de l’atac i després que diversos ciutadans l'agredissin i l'aconseguissin reduir. La víctima tenia 33 anys i el presumpte agressor en té 48 i nombrosos antecedents policials.

El presumpte assassí ja havia estat detingut pels Mossos d’Esquadra de Figueres aquest mateix dilluns, segons fonts policials, per haver vulnerat l’ordre de no apropament.

En el moment de la detenció, l’home encara estava ensangonat després de l’atac mortal, tot i que havia intentat netejar-se les mans en una font per treure’s la sang del damunt. En un vídeo que circula a les xarxes socials, es pot veure perfectament la dona ja morta i que ell travessa la plaça per anar a netejar-se les mans i els braços tranquil·lament després d'haver comès el crim.

En un primer moment, els serveis d’emergència han informat d’una intervenció en curs a la zona, però minuts després s’ha confirmat que es tractava d’un homicidi vinculat a la violència masclista.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra a Girona manté oberta la investigació per esclarir totes les circumstàncies del succés.

L’atac criminal s’ha produït a la plaça Josep Tarradellas, molt a prop de l’escola Josep Pallach de Figueres, en un espai freqüentat habitualment per nens que hi van a jugar abans o després de classe.

Minut de silenci

L’Ajuntament de Figueres ha anunciat la convocatòria d’un minut de silenci demà a la plaça de l’Ajuntament com a mostra de rebuig pel crim masclista i de condol a la família i l’entorn de la víctima.

Tres crims

Aquest és el tercer crim de l’any a les comarques gironines i el segon aquest mes de maig, en només dues setmanes.

El primer homicidi es va produir el 22 de març a Olot, quan Adrián Romero, un veí de la ciutat de 31 anys i d’origen hondureny, va morir després de rebre una ganivetada a l’esquena en ple carrer. Per aquest cas es van practicar tres detencions: un dels adults va ingressar a presó provisional, un altre va quedar en llibertat com a testimoni i un menor va ser internat en règim tancat.

El segon crim va tenir lloc el 4 de maig a Salt, on una dona de 31 anys va ser detinguda per haver matat presumptament la seva parella en un garatge del carrer Doctor Ferran. La detinguda es va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra per explicar que havia mort l’home. Quan les patrulles van arribar al lloc indicat, van trobar el cos de la víctima, també d’origen hondureny, amb signes de violència. Aquest va morir a conseqüència d’una ganivetada a la cama i provocat una hemorràgia mortal.

Amb el crim masclista de Figueres, les comarques gironines ja acumulen tres morts violentes aquest 2026, dues de les quals s'han produït durant el mes de maig.

