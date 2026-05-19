Cronologia del cas d’Isak Andic: des de la seva mort a Collbató fins a la detenció del seu fill, Jonathan Andic
El primogènit del fundador de Mango ha estat detingut aquest dilluns acusat d'homicidi per l'accident del seu pare
J. G. Albalat / Germán González
La detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de l’imperi tèxtil Mango i l’home més ric de Catalunya, ha sacsejat aquest dimarts la societat catalana. Culmina així gairebé un any i mig d’investigacions en què els Mossos d'Esquadra han analitzat des del telèfon mòbil fins a l’entorn del sospitós, la família del qual defensa la seva innocència. Repassem a continuació la cronologia del cas.
14 de desembre de 2024
Isak Andic, de 71 anys, mor en precipitar-se des d’una alçada de 150 metres en una excursió per visitar les coves de salnitre de Collbató, una ruta que transcorre pel massís de Montserrat sense grans dificultats i apta fins i tot per a famílies amb nens. En el passeig l’acompanyava el seu fill gran, Jonathan.
El propietari de Mango, que havia fet moltes vegades aquell recorregut, va caure per un precipici quan va relliscar en un punt del sender on s’estreny. Es tracta d’un tram en què només es pot passar d’un en un i que en el moment dels fets no tenia cap barana de protecció. Jonathan Andic, que caminava davant, va declarar que es va girar i només va poder veure com el seu pare queia. Ràpidament va trucar als serveis d’emergència i també a la dona del seu pare. Estava completament “commocionat”, segons diverses fonts, i en aquest estat va prestar la seva primera declaració. El Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell va assumir les diligències del cas.
Gener de 2025
El gener de 2025, la jutgessa de Martorell que investiga la mort d’Isak Andic va arxivar provisionalment la causa en no apreciar indicis de delicte. Ho va fer després de rebre l’informe dels Mossos d'Esquadra sobre el decés, que apuntava a una mort accidental, els resultats de l’autòpsia i les declaracions de testimonis i familiars.
Els Mossos van concloure que Andic va relliscar en un dels senders i va caure al buit des d’uns 150 metres d’altura, fet que li va provocar la mort, tot i que van continuar fent gestions sobre el cas.
Març de 2025
Dos mesos després, la jutgessa va reobrir la investigació per la mort d’Isak Andic. Ho va fer per rebre més informes dels Mossos, obtenir l’autòpsia completa, analitzar el telèfon mòbil del difunt i prendre declaració a diversos testimonis. La policia mantenia aleshores que la mort havia estat accidental.
Fonts judicials indiquen que no és infreqüent que, en casos similars, després d’un arxiu provisional, el jutjat reobri la causa per incorporar ampliacions d’atestats policials o resultats de proves toxicològiques, que requereixen més temps.
Octubre de 2025
En el marc de les noves investigacions policials, Jonathan Andic passa de la condició de testimoni a investigat per la mort del seu pare. El canvi es produeix després que els Mossos rebin una ordre del jutjat de Martorell per examinar el contingut del telèfon mòbil del sospitós, ja que era l’última persona que va veure viu el seu pare. El mòbil li va ser requerit el 9 de setembre. La policia va investigar si va fer més fotos el dia de la caiguda, quines trucades va realitzar i les relacions amb el seu pare. La jutgessa va prendre la decisió després de rebre l’informe del contingut del mòbil d’Isak Andic, que va quedar destrossat, i després de saber que Jonathan havia canviat de terminal poc després de l’accident.
Maig de 2026
La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ordena presó provisional eludible sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic, acusat d’homicidi per la mort del seu pare. Andic ha quedat en llibertat poc després en pagar la fiança. La jutgessa també ha decretat mesures cautelars: retirada del passaport, prohibició de sortir del país i compareixences setmanals als jutjats.
Els Mossos d'Esquadra van detenir Jonathan Andic aquest dimarts al matí per un presumpte delicte d’homicidi i, abans de passar pels jutjats —on va arribar conduït amb les mans emmanillades a l’esquena—, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos a Martorell. El primogènit del fundador de Mango va declarar durant més d’una hora i només va respondre a preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols