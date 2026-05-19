El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
Els agents han traslladat l'acusat als jutjats de Martorell, on està previst que presti declaració
J. G. Albalat / G. González / Regió7
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isak Andic. La policia l’investiga per homicidi després de la mort del seu pare quan tots dos passejaven junts per la muntanya a Collbató el 14 de desembre de 2024.
L'octubre de l'any passat es va canviar la condició del fill de l'amo de Mango, de testimoni a investigat, amb l’objectiu d’examinar el contingut del seu telèfon mòbil, ja que va ser l’última persona que va veure amb vida el seu pare i va alertar de la caiguda mortal des d’una altura de 100 metres quan tornaven a l’aparcament després d’haver realitzat una ruta fins a les Coves del Salnitre.
Va ser el 14 de desembre del 2024 i des d’aleshores el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ha mantingut una investigació «lenta», que ha inclòs l’acusació contra Jonathan i l’anàlisi del telèfon que han fet els Mossos d’Esquadra.
La detenció arriba després d’una investigació complexa en què els agents han centrat les seves sospites en la mala relació entre pare i fill. Els agents han traslladat Jonathan Andik als jutjats de Martorell, on està previst que presti declaració.
