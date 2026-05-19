Acusat d’homicidi
Jonathan Andic surt en llibertat després de dipositar una fiança d’un milió d’euros per l’homicidi del seu pare
Els Mossos han detingut el sospitós al seu domicili
¿Per què el mòbil de Jonathan Andic és clau en la investigació per homicidi? Sis pistes del cas
J. G. Albalat
Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, fundador de Mango, ha estat detingut aquest dimarts per agents de paisà dels Mossos d'Esquadra al seu domicili acusat de la mort de l’empresari, quan tots dos feien una excursió de Collbató a Montserrat (al Baix Llobregat), el 14 de desembre de 2024. Els agents han traslladat Jonathan Andic a la comissaria de Martorell i allà ha estat assistit pel seu advocat, Cristobal Martell. Després, els Mossos l’han traslladat al Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell, que investiga la causa. Jonathan ha entrat emmanillat i capcot enmig de molta expectació mediàtica.
L’acusat ha declarat durant una mica menys de dues hores i únicament ha respost a preguntes del seu advocat, tot i que amb molts monosíl·labs, segons fonts presents en la compareixença judicial. La jutgessa ha acordat presó provisional eludible amb una fiança d’un milió d’euros, juntament amb altres mesures com la retirada del passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i compareixences setmanals al jutjat, tal com havia demanat la Fiscalia. Està acusat d’un delicte d’homicidi.
Andic ha consignat la fiança mitja hora després i ha sortit juntament amb els seus advocats cap a un cotxe que els ha recollit. També ha lliurat el passaport, segons fonts judicials. En total, el sospitós ha estat set hores detingut i ha entrat i sortit tres vegades del jutjat, dues d’elles emmanillat, fins que l’última vegada ho ha fet en llibertat amb càrrecs.
La fiscal, Teresa Yoldi, considera que existeixen indicis que Andic hauria pogut cometre aquest homicidi i per això ha sol·licitat una fiança tan alta, d’acord amb els seus ingressos i amb la pena, d’entre cinc i deu anys, que podria afrontar en cas de condemna per aquest delicte.
Investigació complexa
La detenció arriba després d’una investigació complexa de més d’un any i mig en què els agents han centrat les sospites en la mala relació entre pare i fill. Per això van examinar el telèfon del sospitós, així com el del difunt, que va quedar destrossat en la caiguda de més de 100 metres, però del qual s’ha pogut recuperar part del contingut.
Fins a la detenció d’aquest dimarts, la hipòtesi oficial dels Mossos era que la caiguda havia estat accidental, però mentrestant agents de la Divisió d’Investigació Criminal anaven recopilant diversos indicis contra el sospitós. D’una banda, que havia anat diverses vegades abans del dia de la caiguda a fer el mateix sender a Collbató. Jonathan ho va reconèixer davant dels Mossos després que ells li diguessin que ho havien vist en la geolocalització del telèfon.
També hi havia contradiccions en la seva declaració policial sobre si havia fet fotos del lloc de l’accident o sobre el fet que s’havia confós en explicar on havia deixat el cotxe aparcat. Precisament, aquest canvi va ser el que va fer desconfiar els agents sobre si havia estat altres vegades en aquesta zona abans d’anar-hi amb el seu pare. També que les primeres trucades que va fer l’acusat després de la caiguda fossin al seu propi pare, que era sota el precipici, a la parella d’aquest i, després, a emergències.
En els últims mesos, les investigacions se centraven en el telèfon mòbil del fill del propietari de Mango, que va morir el 14 de desembre de 2024 en precipitar-se des d’una altura de més de 100 metres quan recorria un sender a prop de les coves de Salnitre, a Collbató. Els Mossos també han intentat recuperar missatges de mòbil que presumptament havien estat esborrats. Jonathan va lliurar voluntàriament el terminal el setembre passat, però no era el mateix que portava el dia de la mort del seu pare: se’l va canviar unes setmanes després, tot i que va recuperar la informació del núvol, segons fonts del seu entorn.
Fonts policials han explicat a aquest mitjà que consideren que no hi va haver planificació en aquesta mort, tot i que es considera que podria tractar-se d’un homicidi dolós i no d’un assassinat. Tanmateix, els agents volen aclarir les raons que van portar Andic a anar tantes vegades a Collbató abans de fer l’excursió amb el seu pare. La causa ja no està sota secret i la defensa de l’acusat podrà examinar-ne el contingut per rebatre alguns dels indicis.
«No hi ha proves de càrrec»
«Jonathan està declarant ara mateix en el marc de les diligències de l’accident del 14 de desembre de 2024», confirmen portaveus autoritzats de la família Andic. «En aquests moments no podem afegir gaire més perquè hi ha secret de sumari. La col·laboració ha estat i serà màxima en el marc d’aquestes diligències», afirmen, en el mateix comunicat que Mango ha distribuït entre els seus empleats. Jonathan Andic és vicepresident del consell d’administració i propietari d’aproximadament una tercera part de la companyia, però ja no està involucrat en el dia a dia de l’empresa des que va deixar la direcció de la unitat de roba masculina.
Aquests mateixos portaveus han defensat hores més tard la innocència del detingut i han reclamat «que es respecti el principi de presumpció d’innocència». «No existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell», han assegurat representants de la seva família. «El convenciment sobre la seva innocència és absolut», han afegit, convençuts que «el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà».
Hipòtesis i investigacions
La jutgessa que investiga la mort d’Isak Andic va reactivar el procés judicial el mes d’octubre passat, en requerir als Mossos d'Esquadra que indaguessin el telèfon mòbil de Jonathan Andic. Fins ara, la hipòtesi que es considerava era que havia estat un accident, tal com van apuntar les primeres investigacions dels Mossos. Tanmateix, fonts coneixedores de les indagacions remarquen que el canvi de condició a investigat de Jonathan Andic, l’únic testimoni directe de la mort, està relacionat amb els «dubtes» que els investigadors tenen davant les suposades contradiccions en les dues declaracions que el fill del fundador de Mango ha fet davant dels Mossos. També s’ha investigat la suposada mala relació que tenia Jonathan Andic amb el seu pare abans de la seva mort.
Les diligències policials s’han completat amb la declaració de diverses persones que es trobaven a la zona en el moment de l’accident, així com d’allegats a Isak Andic, de 71 anys, que sabien que aquell dia tenia previst anar a passejar amb el seu fill per la zona de Collbató. L’empresari va caure per un precipici quan va relliscar en un punt del sender que s’estreny. Es tracta d’un tram en què només es pot passar d’un en un i que no tenia tanca de protecció. Jonathan Andic va afirmar que el seu pare havia caigut i que ràpidament va trucar als serveis d’emergència, tot i que també es va descobrir que abans s’havia comunicat amb la dona del seu pare, segons diverses fonts. Per això, l’informe policial ha de determinar les trucades que va fer aquell dia des del seu telèfon.
L’herència
Les males relacions familiars també queden recollides en la investigació del cas. El jutjat d’instrucció número 5 de Martorell ha ordenat indagar en la mala relació entre Isak Andic i el seu fill, que, segons expliquen fonts judicials a aquest diari, seria per qüestions alienes a l’empresa. Les declaracions dels testimonis, recollides en un atestat dels Mossos d'Esquadra, reflecteixen discrepàncies: mentre Estefanía Knuth, dona d’Isak Andic en el moment de la seva mort, hauria explicat a la policia que la relació pare-fill havia passat per mals moments, especialment fa una dècada, per qüestions vinculades a la situació financera de Mango, altres familiars haurien apuntat que aquestes discrepàncies eren recents i que en els mesos anteriors a la mort d’Andic, pare i fill havien tingut desacords per motius personals i aliens al desenvolupament de l’empresa. L’excursió de tots dos a Collbató era un intent de llimar aquestes asprors.
Les rancúnies no han acabat malgrat la mort de l’empresari. En obrir-se el testament, Knuth va reclamar als fills més part de l’herència de la que la seva parella li havia llegat. El multimilionari Isak Andic, fortuna més gran de Catalunya (i la cinquena més elevada d’Espanya), hauria repartit el seu patrimoni en tres parts iguals entre els seus tres fills i hauria deixat una quantitat determinada a la seva esposa. La dona i els fills van passar diverses setmanes negociant, en converses que van ser molt tenses, segons consta a aquest mitjà, però van acabar arribant a un acord pel qual l’exgolfista acabarà rebent més del que li va deixar Andic, però menys del que demanava inicialment, uns 25 milions d’euros.
