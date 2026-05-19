Per què el mòbil de Jonathan Andic és clau en la investigació per homicidi? Sis pistes del cas
El dispositiu de l’acusat s’ha convertit en un element central de la investigació
Germán González
Dos policies de paisà han detingut aquest dimarts al matí Jonathan Andic al seu domicili i l’han traslladat primer a la comissaria de Martorell i més tard als jutjats, acusat d’homicidi en relació amb la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango. L’acusat, que sempre ha mantingut la seva innocència, haurà de declarar davant la jutgessa que instrueix el cas, una investigació complexa en què el mòbil ha tingut un paper clau. Per què? Aquests són els motius.
Presumpte esborrament d’imatges
El cas Mango ha fet un gir inesperat amb la detenció de Jonathan Andic, acusat d’homicidi. Fins ara, els Mossos havien reunit indicis contra el fill del fundador de Mango. Tanmateix, per detenir-lo necessitaven proves més sòlides. Segons fonts policials, algunes les han trobat al mòbil del sospitós, que li va ser requisat el setembre de l’any passat. Fonts de la investigació apunten que podria haver esborrat imatges o converses que la policia ha intentat recuperar a través de les operadores de telefonia i missatgeria instantània. En aquestes converses podria parlar de l’excursió amb el seu pare a Collbató, on va tenir lloc la caiguda que va provocar la mort.
Canvi de mòbil
Unes setmanes després de la mort del seu pare, Jonathan va canviar de terminal telefònic. Ho va fer a la mateixa seu de Mango i va penjar al núvol la informació emmagatzemada, segons fonts de la família.
Geolocalització del dispositiu
Més enllà d’això, els Mossos també han rastrejat la geolocalització del mòbil per aclarir on va ser l’acusat el dia de la mort del seu pare, així com en les jornades prèvies. La investigació ha detectat que, en els dies anteriors a l’excursió dels Andic, Jonathan va fer el mateix recorregut a Collbató, fet que també va generar sospites a la policia.
Primeres trucades
Els Mossos també sospiten de les primeres trucades que Jonathan va fer després de la caiguda del seu pare, que van ser al mateix progenitor, acabat de caure, i a la seva parella, Estefanía Knuth Marten, abans de contactar amb emergències.
Informe forense
Més enllà del mòbil, també hi ha un informe forense que apunta que Isak Andic no tindria lesions a les mans, tal com en principi hauria de constar en un cas de caiguda. Cal dir que la conclusió d’aquest atestat és que es va tractar d’una mort accidental.
Com era la relació entre pare i fill?
La relació entre pare i fill havia passat per dificultats, segons fonts de l’entorn, que apunten que l’excursió era una manera d’aplanar diferències abans de Nadal. Segons els seus allegats, aquestes diferències derivaven de qüestions personals, com el casament de Jonathan, i no pas empresarials. Precisament en aquesta línia va declarar Estefanía Knuth Marten davant dels Mossos, que també han recollit el testimoni d’altres familiars i personal de Mango.
