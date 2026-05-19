Presó provisional sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic per l’homicidi del seu pare
La jutgesa decreta mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i compareixences setmanals als jutjats
Europa Press / Regió7
La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ha ordenat aquest dimarts presó provisional eludible sota fiança d’1 milió d’euros per a Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isak Andic, després de declarar com a investigat per la mort del seu pare, mort el 14 de desembre de 2024 després de caure per un barranc a les Coves del Salnitre, a Collbató.
La titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell també ha decretat mesures cautelars: la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i compareixences setmanals als jutjats.
El primogènit del fundador de Mango ha declarat durant més d’una hora i només ha respost a preguntes del seu advocat, Cristóbal Martell.
Els Mossos d’Esquadra van detenir Jonathan Andic per un presumpte delicte d’homicidi aquest dimarts al matí i, abans de passar pels jutjats, on ha arribat conduït amb les mans emmanillades a l’esquena, ha estat traslladat a la Comissaria dels Mossos de Martorell.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera