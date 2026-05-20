Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa per rebatre les «greus imprecisions» dels Mossos
El fill del fundador de Mango només va respondre a preguntes del seu advocat
EFE
Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, demanarà declarar de nou davant la jutgessa del Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell, un cop el seu equip legal analitzi els més de 1.500 fulls del sumari judicial. En aquest sentit, es considera que els informes dels Mossos d’Esquadra, aportats a la causa, contenen «greus imprecisions», ja que es basen en converses sense context i fins i tot de fa anys.
Per això, l’equip d’advocats d’Andic, liderat per Cristóbal Martell, vol refutar el mòbil econòmic que, per a la policia, és el principal mòbil del crim. Després de la compareixença, Jonathan Andic va quedar en llibertat provisional en dipositar el milió d’euros de fiança que li va imposar la jutgessa, qui li atribueix un delicte d’homicidi davant els indicis que «va planificar» la mort del seu pare en una excursió per la muntanya de Montserrat, el desembre de 2024.
Missatges «sense context»
Precisament, segons fonts properes al cas, el desconeixement dels indicis incriminatoris que recull el sumari —integrat per informes tècnics dels Mossos, a més de declaracions de testimonis— va fer que Andic s’acollís al seu dret de respondre únicament a les preguntes del seu advocat en la compareixença d’ahir davant la jutgessa.
A la vista, però, l’investigat va afirmar que, un cop conegués el contingut del sumari, demanaria tornar a declarar —cosa que, d’acord amb la llei, el jutge ha d’acceptar si ho considera pertinent per aclarir els fets—, amb la intenció de respondre a les preguntes de totes les parts.
Mentrestant, la defensa d’Andic treballa per rebatre els indicis incriminatoris que els informes de la policia catalana detallen i que la jutgessa va utilitzar per sustentar la seva decisió d’imputar el fill de l’empresari per un delicte d’homicidi.
Part de les conclusions de la policia catalana es basen en l’anàlisi de les converses de WhatsApp entre pare i fill, però la defensa considera que es tracta d’interpretacions «esbiaixades», sense context i basades en missatges intercanviats anys enrere, fins i tot el 2018.
Sense mòbil econòmic
Una altra de les acusacions que els advocats intenten desmuntar —també fonamentada en part en el contingut telefònic— és que Andic hauria planificat l’homicidi per un mòbil econòmic, impulsat per la seva «obsessió pels diners», després de saber que el seu pare planejava canviar el testament per destinar part de la seva fortuna a una fundació social.
Tanmateix, segons portaveus de la família, el projecte de crear una fundació amb finalitats socials va continuar després de la mort d’Isak Andic, sense que els seus fills, inclòs Jonathan, hi posessin cap objecció: si el pla es va aturar és per la coincidència amb la investigació sobre la mort de l’empresari, i serà la família qui decidirà quan es reprendrà.
Mentrestant, es continuen destinant fons de l’herència d’Isak Andic a projectes filantròpics vinculats a l’empresari difunt, que sempre havia destacat pel seu compromís social, afegeixen els portaveus.
Els portaveus de la família Andic van insistir ahir a proclamar la innocència de Jonathan i a afirmar que no hi ha ni hi haurà proves que l’incriminin, en un comunicat als mitjans. A partir d’aquest dijous, recalquen, la defensa es farà «en seu judicial».
Un «cúmul d’indicis»
En la interlocutòria en què va acordar presó sota fiança per a Andic, la jutgessa sosté que existeix un «cúmul d’indicis» que podrien implicar el fill de l’empresari, que al seu parer va tenir una «participació activa i premeditada» en l’homicidi.
La instructora posa èmfasi en la «planificació i estudi previ del lloc dels fets» que va fer el fill del fundador de Mango, que va acudir en tres ocasions a la zona els dies previs, en el que considera «un intent de crear una situació i unes circumstàncies concretes el més discretes possible abans dels fets, en el mateix moment i durant els minuts posteriors a la caiguda».
Així mateix, la jutgessa subratlla que els resultats de l’autòpsia «descarten pràcticament» que la caiguda fos producte d’una «relliscada o ensopegada».
En la resolució en què va acordar imposar a Jonathan Andic una fiança d’un milió d’euros per eludir la presó preventiva, la jutgessa també va revelar que el fill gran del fundador de Mango «havia verbalitzat en els seus escrits sentir odi, rancor, idees de mort» i que culpava «de la seva situació el seu pare».
A més, també veu com a indicis contra el fill la «desaparició, en circumstàncies estranyes», del seu telèfon mòbil antic —les dades del qual ja havien estat esborrades prèviament—, en un «viatge llampec» a Quito (Equador) quan es va saber que s’havia reobert la investigació, a finals de març de 2025.
Un altre dels indicis es basa en un informe de la unitat de muntanya dels Mossos, que sosté que les petjades detectades al terra al lloc de la caiguda s’haurien fet de manera «deliberada», exercint pressió —amb almenys quatre accions de fregament amb la sola.
D’aquesta manera, segons l’informe policial, amb un sol fregament cap endavant «simulant una relliscada» no es pot generar una petjada com la localitzada al lloc de la caiguda.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut