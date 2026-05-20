L'actor Aleix Otem denuncia un intent de robatori a Barcelona: "M'he quedat tremolant i en xoc"
L'intèrpret de 'Jo mai mai' ha explicat com un lladre li va provocar ferides en intentar arrancar-li una cadena del coll
Aleix Otem, actor conegut pel paper d'Oriol a la sèrie 'Jo mai mai' de TV3 i el 3Cat, ha denunciat a través de les xarxes socials un inent de de robatori que va patir aquest dimarts a Barcelona. Els fets van tenir lloc al migdia mentre era en una terrassa. "M'he quedat tremolant i bastant en xoc", ha revelat.
L'intèrpret comença el seu vídeo de denúncia relatant que, "m'han intentat robar, i de forma bastant agresiva". Otem es trobava fent un cafè "a la cafetería de sempre, amb els cascos posats" quan va notar "una presència" que s'apropava molt a ell. Primer, no li va donar importància, pensant que podria ser algun dels seus amics, però en realitat era un lladre que se li ha avalançat a sobre i li ha "arrancat amb tota la força que ha pogut" la cadena que ell duia al coll.
Al vídeo, Otem mostra les ferides que li ha deixat al coll l'agressor en intentar-li treure la joia, i descriu que vestía "tot de negre, anava tot tapat i només se li veien els ulls". També comenta que tenia preparat un patinet elèctric al carril bici prop de la terrassa on va tenir lloc l'intent de robatòri, que va utilitzar per fugir. Al final però, tot va quedar en un intent de robatori perquè el lladre no va arribar a treure-li la cadena, tot i que sí que li va trencar.
Otem remarca el "valor sentimental i emocional" que té aquesta peça per sobre del seu valor econòmic i el neguit que va sentir quan va començar a notar com li queia pel pit. "M'eren igual els diners", assegura.
També explica que està "molt agraït amb totes les cambreres" de la cafeteria on era i d'una altra propera que ho van veure tot. El van assistir ràpidament, portant-li cotófluix, desinfectant-li la ferida i donant-li una tirita.
Finalment, adverteix als seus seguidors que vagin amb compte pel carrer, ja que ell sempre va amb el mòbil a la mà tot i que els seus pares sempre l'havien advertit que "algun dia, et robaran". Fins ahir, lamenta, no li havía passat mai.
