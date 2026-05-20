Les proves que incriminen Jonathan Andic: relliscada descartada, «odi al pare» i planificació
L’ordre de presó amb fiança d’un milió d’euros dictada contra el fill del fundador de Mango aprecia premeditació en la caiguda que va acabar amb la vida de l’empresari. L’escrit judicial també incideix en la mala relació personal que mantenien i en les contradiccions del detingut
J. G. A. / G. G.
La jutge de Martorell Raquel Nieto Galván sosté en l’ordre de presó amb fiança de Jonathan Andic que "hi ha prou indicis" per considerar-lo responsable de l’homicidi del seu pare, el fundador de Mango, Isak Andic, que va morir al caure per un barranc el 14 de desembre del 2024. De les diligències practicades es desprèn, segons recull una contundent resolució judicial, que la mort de l’empresari podria no ser accidental i que existiria "una participació activa i premeditada" per part del seu fill. Aquestes són les proves recollides pels Mossos d’Esquadra que han servit a la magistrada per dictar la seva interlocutòria i imputar de manera formal Jonathan Andic.
Trepitjada falsa.
L’ordre de presó amb fiança assenyala, partint de l’informe forense, que "es descarta la relliscada". A més, té en compte les conclusions de la Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos, que van efectuar diversos simulacres. Van concloure que la marca que van deixar les vambes del finat "no es pot fer de manera fortuïta". "S’ha de realitzar l’acció de forma deliberada, exercint pressió a terra. En resum, una relliscada no pot, segons la seva opinió, deixar una trepitjada com la trobada al punt de caiguda.
Obsessió pels diners.
Jonathan Andic va assegurar que no tenia desavinences amb el seu pare, però els missatges de WhatsApp que s’han recuperat del seu telèfon mòbil demostren "el contrari". La interlocutòria va encara més enllà i aprecia "odi al pare". El motiu principal de l’esmentada mala relació és "l’obsessió que Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida". La interlocutòria assenyala "la manipulació emocional" de l’imputat sobre el seu progenitor "per aconseguir els seus objectius econòmics", fins al punt d’"haver verbalitzat en els seus escrits que sentia odi, rancor, idees de mort", i culpabilitzar de la seva situació el seu pare.
El mòbil i la planificació.
El març del 2025, tres mesos després de la mort del seu pare, Jonathan Andic es va canviar de telèfon mòbil i va esborrar el contingut de l’antic telèfon mòbil. Aquest antic dispositiu va desaparèixer "de manera sospitosa". Un treball exhaustiu d’informàtica forense ha permès recuperar tot el que l’ara acusat va esborrar del seu telèfon mòbil: cerques a Google, imatges i converses de WhatsApp. A partir d’aquestes dades la interlocutòria destaca que el fill del fundador de Mango va anar tres vegades abans al lloc de l’accident mortal. En les seves declaracions, Andic havia dit que es tractava d’una sola vegada 15 dies abans.
Contradiccions.
En les seves dues declaracions davant dels Mossos i la prestada aquest dimarts al jutjat, Jonathan Andic ha incorregut en contradiccions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols