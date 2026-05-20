Tres detinguts per robar i vendre a Ucraïna catalitzadors robats a l'Anoia
Els tres estan acusats d'un delicte de receptació i pertinença a grup criminal, mentre que a un d'ells de l'investiga també per delictes de furt
Els Mossos d'Esquadra d'Igualada han detingut tres homes per vendre arreu de Catalunya catalitzadors robats en punts de l'Anoia, el Segrià i el Vallès. Els tres implicats, de 55, 54 i 27 anys, estan acusats d'un delicte de receptació i pertinença a grup criminal. A un d'ells també se l'investiga per 17 delictes de furt comesos a Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
Les detencions formen part de la segona fase d'una investigació iniciada el mes de gener sobre el furt de catalitzadors de vehicles en diferents poblacions de l'Anoia, Segrià i Vallès Occidental. En la primera fase, explotada el 19 de març, es van detenir tres homes com a presumptes autors de trenta delictes de furt i pertinença a grup criminal.
En aquesta segona fase, els investigadors es van centrar en la receptació dels catalitzadors sostrets, és a dir, en la localització de les persones encarregades de comprar i donar sortida al material. Durant setmanes, els agents van constatar que el material sostret es lliurava a dues persones concretes en poblacions diferents.
El 13 de maig, els investigadors van dur a terme tres entrades i escorcolls simultanis a naus de Terrassa, Igualada i Vilafranca del Penedès. En aquests dispositius es van intervenir diversos catalitzadors i altre material relacionat amb l'activitat delictiva, així com indicis que acrediten l'activitat de receptació.
A Terrassa es va inspeccionar un conglomerat de trasters que era el punt intermedi d'emmagatzematge dels catalitzadors sostrets. També s'hi van localitzar peces de motocicletes sostretes. Es van detenir dues persones per receptació.
A Vilafranca del Penedès es va fer una entrada en una empresa dedicada a la gestió i tractament dels catalitzadors, on es va detectar una irregularitat en el registre de compres. Aquesta empresa seria la destinació final dels catalitzadors sostrets, que després eren transportats a Ucraïna. El mateix 13 de maig, dues d'aquestes persones van quedar arrestades.
Detenció del quart implicat en els furts de catalitzadors
Durant la primera fase de la investigació es van identificar els quatre presumptes autors dels furts de catalitzadors, però només se'n van localitzar i detenir tres. El 14 de maig es poder detenir a Igualada el quart implicat, a qui se'l relaciona amb 17 delictes de furt comesos a Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui.
Tots els detinguts van quedar en llibertat després de declarar a dependències policials amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan els requereixi.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43