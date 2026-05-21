Vandalisme
Enxampen a Llançà un grafiter de trens fitxat a França amb 93 esprais i positiu en drogues
La Policia Local també li va trobar substàncies estupefaents, cisalles, cordes d’escalada i estris punxants
Eva Batlle
La Policia Local de Llançà ha intervingut aquest dijous material per fer grafits i ha denunciat un conductor de 28 anys que va donar positiu en drogues durant un control preventiu al municipi.
Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d'una de la maitnada quan una patrulla va identificar els tres ocupants d’un vehicle amb matrícula francesa en el marc dels dispositius de vigilància que es fan habitualment a Llançà. Durant l’escorcoll del cotxe, els agents van localitzar substàncies estupefaents, motiu pel qual van denunciar el conductor per tinença.
A més, l’home també va donar positiu en la prova de detecció de drogues, en concret, en cannabis (THC) i va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.
A l’interior del vehicle, els agents també hi van trobar 93 pots d’esprai de grafit, rodets, cordes d’escalada, dues cisalles i diversos estris punxants. Un cop consultades les bases de dades policials, es va comprovar que el conductor tenia antecedents relacionats amb la realització de pintades i grafits en trens i mobiliari urbà a França.
Davant la sospita que tot aquest material pogués ser utilitzat per cometre actes vandàlics a Llançà, la Policia Local va comissar les pintures i les eines amb l’objectiu de protegir l’entorn i l’espai públic del municipi, segons informa el cos de seguretat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius