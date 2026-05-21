Vandalisme

Enxampen a Llançà un grafiter de trens fitxat a França amb 93 esprais i positiu en drogues

La Policia Local també li va trobar substàncies estupefaents, cisalles, cordes d’escalada i estris punxants

Els esprais per fer grafits i les eines requisades per la Policia Local de Llançà. / Policia Local de Llançà

Eva Batlle

Llançà

La Policia Local de Llançà ha intervingut aquest dijous material per fer grafits i ha denunciat un conductor de 28 anys que va donar positiu en drogues durant un control preventiu al municipi.

Els fets van tenir lloc cap a dos quarts d'una de la maitnada quan una patrulla va identificar els tres ocupants d’un vehicle amb matrícula francesa en el marc dels dispositius de vigilància que es fan habitualment a Llançà. Durant l’escorcoll del cotxe, els agents van localitzar substàncies estupefaents, motiu pel qual van denunciar el conductor per tinença.

A més, l’home també va donar positiu en la prova de detecció de drogues, en concret, en cannabis (THC) i va ser denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

Les eines i els pots d'esprai per fer grafits intervinguts per la Policia Local de Llançà. / Policia Local de Llançà

A l’interior del vehicle, els agents també hi van trobar 93 pots d’esprai de grafit, rodets, cordes d’escalada, dues cisalles i diversos estris punxants. Un cop consultades les bases de dades policials, es va comprovar que el conductor tenia antecedents relacionats amb la realització de pintades i grafits en trens i mobiliari urbà a França.

Davant la sospita que tot aquest material pogués ser utilitzat per cometre actes vandàlics a Llançà, la Policia Local va comissar les pintures i les eines amb l’objectiu de protegir l’entorn i l’espai públic del municipi, segons informa el cos de seguretat.

Valentí Martínez participa a l'Helix Summit México 2026 per abordar els reptes del lideratge i la innovació en salut

Cop per a Antena 3: un jutge prohibeix definitivament que 'Pasapalabra' inclogui el 'rosco'

Apaguen un incendi a una adoberia d'Igualada

Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d'una xarxa d'escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya

L'Equip d'Atenció Primària Plaça Catalunya, al CAP Bages, estrena nous punts d'atenció

Inauguració de l'escultura de Joaquima de Vedruna a Montserrat

La cultura popular pren el protagonisme a la Festa Major de Puig-reig amb una mostra de la imatgeria local

Jaume Aymerich, president de la Coral Mixta d'Igualada: "Necessitem un espai ben equipat on fer concerts grans"

