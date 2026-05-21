El mòbil de Jonathan Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
El fill del fundador de Mango va declarar que li van robar el telèfon i no va recuperar els xats a la nova terminal
La policia no disposa dels missatges previs
Guillem Sánchez
Jonathan Andic va tornar d’un viatge llampec que va fer a l’Equador a finals de març del 2025 sense el seu telèfon mòbil. El fill del fundador de Mango va explicar a la seva secretària que un lladre l’hi havia robat. El terminal sostret era un iPhone 14 i, al tornar a Barcelona, se’n va comprar un altre de més modern, un iPhone 16 PRO. Aquest últim és el que han analitzat els Mossos. Segons les fonts consultades, en aquest terminal només hi ha converses de WhatsApp noves perquè Jonathan no va recuperar les del mòbil desaparegut.
En la interlocutòria que decreta presó amb fiança per a Andic, la jutge fa al·lusió a aquest detall quan enumera els indicis de criminalitat que aprecia contra el fill de l’empresari mort: "Va canviar el terminal de telefonia mòbil que tenia per un altre [...] esborrant el contingut de l’antic telèfon". La magistrada al·ludeix a la "forma sospitosa" en què el mòbil del fill del fundador de Mango va desaparèixer. Coincideix amb "la reobertura de l’expedient judicial", remarca la jutge. La informació que genera una aplicació com WhatsApp s’emmagatzema tant en la memòria del terminal com en un núvol digital. Per això, quan un client renova la terminal prossegueix amb les seves comunicacions sense perdre l’històric de totes les converses anteriors. I, en cas de pèrdua sobtada d’un mòbil, l’habitual és recórrer a una còpia de seguretat antiga.
Andic, no obstant, no va fer aquest pas i, quan el jutjat de Martorell va reobrir la causa sobre la mort del seu pare i se’l va instar a entregar el telèfon, l’investigat va donar un mòbil amb un WhatsApp que només contenia converses dels últims cinc mesos, un període durant el qual, tal com remarca la jutge d’instrucció, Jonathan ja sabia que estava en el punt de mira de la policia.
Les dues circumstàncies sumades – el suposat robatori del seu telèfoni el fet que no va instal·lar al nou una còpia amb totes les dades del seu WhatsApp– ha impedit als Mossos accedir a converses que els investigadors consideren clau per a aquest cas. Aquest escull els investigadors han pogut esquivar-lo, segons es desprèn dels indicis que cita la jutge de Martorell, analitzant un altre telèfon clau en aquest cas: el de la víctima. Isak Andic tenia el seu telèfon a la butxaca i aquest sí que ha pogut ser recuperat. Al terminal del fundador de Mango sí que consten totes les converses que va mantenir amb el seu fill Jonathan. I també un altre indici d’interès per a la causa: Jonathan havia dit en una de les seves declaracions que Isak s’havia aturat per fer fotos, però al seu telèfon només hi havia imatges de l’inici de l’excursió.
Equip legal
D’altra banda, en la seva declaració al jutjat, Jonathan va demanar a la jutge que vol tornar a declarar quan "s’estudiï la causa". Així ho han explicat fonts presents en la declaració. Andic, acusat de matar el seu pare quan van anar d’excursió a Collbató el desembre del 2024, no va quedar content amb aquesta primera declaració judicial i per això volia tornar a repetir-la però quan estigui preparat.
Des d’ahir el seu equip legal, que lidera Cristóbal Martell, ja analitza els més de 1.500 folis de sumari judicial. En aquest sentit, els seus advocats consideren que els informes dels Mossos en què es basa la interlocutòria judicial, tenen "greus imprecisions", ja que estan basats en converses sense context.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut