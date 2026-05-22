Violència masclista
Les hores prèvies al crim masclista de Figueres: un informe de lesions, una ordre d’allunyament i un agressor en llibertat
L'acusat de l'assassinat, considerat molt violent per fonts policials i amb nombrosos antecedents, està passant aquest divendres a disposició judicial als jutjats de Figueres
Eva Batlle
La víctima del crim masclista de Figueres creia que el seu agressor encara estava detingut quan va anar a buscar un informe de lesions a l'hospital per portar-lo al jutjat. Era el mateix dimarts, poques hores abans de ser assassinada a ganivetades en plena plaça Josep Tarradellas. La dona, Kimberli D.G., coneguda com a Kim i que també es feia dir Erika, havia anat a centres sanitaris tres dies seguits per lesions atribuïdes a la seva exparella, segons fonts coneixedores del cas.
El presumpte autor del crim masclista passa aquest divendres a disposició judicial als jutjats de Figueres. L’home, Andrés Roche., de 48 anys, va ser detingut dimarts després de l’atac mortal, que es va produir a plena llum del dia i davant de diversos testimonis. Diverses persones el van retenir fins a l’arribada dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Figueres que el van arrestar encara ensangonat.
L’arrestat no és un desconegut per a la policia ni per als jutjats. Segons fonts policials, és considerat un home molt violent i acumula nombrosos antecedents, diversos dels quals vinculats a episodis de maltractaments. També havia ingressat en diverses ocasions a la presó de Puig de les Basses, a Figueres. Aquest historial és un dels elements que ara planen sobre el cas, juntament amb les agressions dels dies previs, la condemna recent i l’ordre d’allunyament que tenia vigent.
Cronologia
Poques hores abans de morir, la víctima encara intentava documentar les agressions per poder aportar-les al procediment judicial. L’home tenia una ordre d’allunyament vigent i havia estat detingut els dies previs per maltractar, amenaçar i lesions a Kim. També havia estat condemnat el dia abans del crim per un delicte de maltractament, com va informar el TSJC. El diumenge la va agredir físicament i l'endemà, va acabar condemnat a sis mesos de presó i una ordre d’allunyament de 250 metres durant setze mesos. Un fet però que no va impedir que el mateix dia, l'home la tornés a agredir i per tant, trencant l'ordre de no apropament. Va tornar a ser arrestat i ella atesa en un centre sanitari. I va ser el mateix dia del crim, aquell mateix matí, que va intentar obtenir un informe de lesions per portar-lo al jutjat, com va avançar la periodista de successos Anna Punsí. Creient ella en tot moment que encara estava arrestat.
El jutge però, com va explicar el TJSC, va esperar la víctima perquè declarés així com també la visita amb el forense, però la víctima no s’hi va presentar. Finalment, l’home va quedar en llibertat.
Cap a les tres de la tarda, es va produir l’atac mortal en ple carrer. Andrés va apunyalar Kim diverses vegades amb un ganivet de grans dimensions i, després del crim, es va voler treure la sang tranquil·lament -com es veu en vídeos difosos a les xarxes socials- a la font de la mateixa plaça. Diversos testimonis el van retenir fins a l’arribada de la policia que el va poder detenir al mateix lloc dels fets. El ganivet va aparèixer sota d'un cotxe ple de sang.
Anàlisi del cas
L’assassinat de Figueres ha posat al focus que alguna "cosa ha fallat" com deia l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef el mateix dia dels fets i posteriorment, d'altres polítics i experts. La mateixa consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, va admetre dijous que "alguna cosa havua fallat" en el feminicidi de Figueres, però va remarcar que el sistema de protecció de les víctimes "ha funcionat en altres casos" i ha permès "que hi hagi moltes dones supervivents". En una entrevista a la Cadena SER, va defensar evitar un missatge "d'inevitabilitat de la violència masclista" i va deixar clar que en darrer terme "l'únic culpable és l'assassí". Menor ha anunciat que es convocarà el grup d'anàlisi de feminicidis per determinar si hi va haver errors de coordinació, de traspàs d'informació o de valoració del risc. També va apostar per endurir les mesures en casos d'alt risc i estudiar la "presó preventiva" en determinades situacions, va recollir l'ACN
Figueres va guardar dimecres un minut de silenci per condemnar el crim i recordar la víctima. Aquest divendres, amb el pas del presumpte autor davant del jutge, el cas entra en una nova fase judicial. Les agressions prèvies, les visites mèdiques, la condemna, la detenció i l’ordre d’allunyament formen ara part d’una cronologia que la investigació haurà d’acabar de reconstruir.
