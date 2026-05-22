Restablerta la circulació de Rodalies entre Manresa i Cervera que ha estat tallada dues hores per un incendi

El foc s'ha produït en un espai de vegetació entre la C-25 i les vies a Aguilar de Segarra

L'incendi a Aguilar de Segarra que obliga a interrompre la circulació de trens entre Manresa i Calaf / Bombers de la Generalitat

Andrea Izquierdo

La circulació de trens de Rodalies ha quedat aturada aquest divendres a primera hora de la tarda entre Manresa i Cervera per un incendi prop de la zona de les vies a Aguilar de Segarra. L'incident ha obligat a interrompre l'RL4 entre Manresa i Cervera i a avançar la darrera parada de l'R4 a Sant Vicenç de Castellet. Rodalies ha establert un servei de transport alternatiu per carretera fins a la capital del Bages fins que la situació quedi resolta. A conseqüència, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Ferrocat a l'R4 i l'RL4. Minuts abans de les 5 de la tarda s'ha donat permís per tornar a activar la catenària i el servei ferroviari ha pogut restablir-se, després de dues hores d'aturada.

L'incident ha fet que molts passatgers, en tenir coneixement de la situació, optessin per caminar uns metres a Sant Vicenç de Castellet per agafar un tren a l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Això ha provocat que els combois cap a Manresa anessin més plens de l'habitual pels volts de les quatre de la tarda.

Els detalls de l'incendi

Els serveis d'emergències han rebut l'avís pel foc a Aguilar de Segarra a les 14.24 h. Les flames, que ja s'han pogut estabilitzar, han afectat una zona de vegetació entre la C-25 i les vies del tren. Segons els Bombers de la Generalitat, es tracta d'un foc topogràfic, és a dir, que el guia el mateix terreny i que difícilment fa focus secundaris. Mentre que el cap ha parat en uns camps verds, el vent ha obert en alguns moments el flanc dret. Hi han treballat onze dotacions terrestres i dos helicòpters dels Bombers. No hi ha hagut ferits ni danys materials de consideració.

