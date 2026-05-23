Els Mossos saben que la seva investigació per la mort d’Andic es revisarà amb lupa
L’equip legal que representa el fill del fundador de Mango està estudiant amb tot detall els 1.400 folis de la causa que recull la feina de la policia.
Caiguda accidental o homicidi. La mort d’Isak Andic, el fundador de Mango, s’ha convertit en un cas sobre el qual tots necessiten opinar. Però, després de més d’un any i mig d’investigació dels Mossos, només dues persones saben el que va passar realment: Isak i el seu fill Jonathan. Isak no pot declarar. I Jonathan diu que va ser un accident. Els investigadors de la policia catalana estan convençuts que menteix i el van arrestar dimarts passat. Després de la seva declaració al Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell, la jutge Raquel Nieto Galván, en una dura ordre judicial, el va acusar d’homicidi i va ordenar presó provisional amb fiança d’un milió d’euros, que Andic fill va pagar en menys de mitja hora.
Durant les hores posteriors a la seva detenció, l’oficina de premsa de la policia catalana va rebre peticions d’incomptables periodistes, també estrangers. Una demanda d’informació comparable només a la que va generar l’arrest del futbolista Dani Alves. Era una cosa esperada. Segons fonts consultades per EL PERIÓDICO, els comandaments del cos policial són conscients que ara el seu treball, recollit en una causa de 1.400 folis, està sent revisat amb lupa pels millors advocats, com Cristóbal Martell, que representa Jonathan i que també va defensar Alves.
Martell és un advocat de retòrica brillant que ara utilitzarà per rebatre per separat cada un dels indicis criminals que han presentat els Mossos i que han assumit la fiscal Teresa Yoldi i la jutge Nieto Galván. L’estratègia de la defensa: oferir un dubte raonable davant cada conclusió a la qual han arribat els investigadors. La família Andic creu en la innocència de Jonathan i no escatimarà recursos a entaular una batalla judicial que pot afectar Mango, empresa que el 2025 va tenir 242 milions d’euros de benefici net.
Els Mossos, per la seva banda, estan segurs que Jonathan va matar el seu pare perquè confien en la feina dels seus investigadors. I creuen que per a una policia democràtica és molt important tractar aquest cas igual que si afectés ciutadans normals i corrents, tot i que els Andic no ho siguin.
La relació pare-fill
Jonathan Andic va estudiar al Saint Paul’s School i en aquella escola per a nens rics ell era el més ric de tots. Va cursar els màsters més prestigiosos sense renunciar a les nits d’universitari. I, quan va acabar l’acadèmia, es va incorporar a Mango, una empresa que estava destinat a dirigir. Però, després d’aconseguir resultats negatius per al negoci, el seu pare va canviar d’opinió i el va destituir. Jonathan va ser interrogat sobre com havia encaixat aquesta decisió. Va respondre que amb naturalitat. La jutge i els Mossos creuen que la veritat és que llavors es va enfurismar amb el seu pare.
Isak i Jonathan es van distanciar i, anys després, van començar una teràpia junts. La professional que els tractava és una psicoanalista especialitzada a atendre famílies de la burgesia barcelonina. Segons els investigadors, ella va aconsellar a Isak reparar el mal provocat a Jonathan amb la destitució entregant-li la seva herència en vida. El 2024, Jonathan, que té "obsessió pels diners" segons la jutge, va saber que el seu pare crearia una fundació per a persones vulnerables que delmaria el patrimoni que percebria. La magistrada remarca que en aquest context neix la proposta de Jonathan de reconciliar-se amb el seu pare.
Al principi, els Mossos van creure Jonathan i van considerar que la mort d’Isak era accidental. La jutge de Martorell va arxivar la causa. Però, el març del 2025, després de pegar voltes a les declaracions de Jonathan i veure que no quadraven, els agents es van adonar que l’arxivament potser havia sigut prematur: feia falta continuar investigant.
Aleshores s’havia produït un canvi al jutjat i una jutge substituta, Raquel Nieto Galván, va assumir la instrucció i va decidir reobrir la causa. El cas, que fins aleshores havia sigut un assumpte de la unitat d’investigació de Martorell, va passar a estar sota la tutela de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), els serveis centrals amb seu al Complex Egara.
Coincidint amb aquesta reobertura, Jonathan va fer un viatge llampec a l’Equador (hi va anar el 24 de març i en va tornar el 26 de març). Va tornar sense el telèfon. Va dir que un lladre l’hi havia robat a Quito. Una desaparició del mòbil "sospitosa", segons la jutge. Es va comprar un iPhone 16 PRO i va instal·lar un WhatsApp sense converses antigues. Els Mossos ho descobririen mesos després.
Contradiccions
El 14 de desembre del 2024, Isak Andic i el seu fill Jonathan van fer un tomb per la ruta de les Coves de Salnitre, a Collbató, un trajecte que travessa en horitzontal una de les parets del massís de Montserrat. Quan Isak es va matar al caure per un barranc de més de 100 metres, estaven sols. Jonathan va declarar que el seu pare caminava uns metres per darrere seu perquè s’havia aturat a fer fotografies. Però els policies, quan van aixecar el cadàver, van trobar el terminal a la seva butxaca: no podia estar fent fotos.
Jonathan també va explicar als Mossos que havia fet aquesta mateixa excursió en solitari uns 15 dies abans del sinistre. Però els agents ho van comprovar gràcies al localitzador del seu cotxe i van descobrir que, en realitat, no hi havia anat una vegada, sinó tres. Jonathan havia conduït fins a Montserrat el 7, 8 i 10 de desembre. L’última, només quatre dies abans de la caiguda mortal. ¿Per a què?
Isak Andic tenia 71 anys, però era un home fort. Tenia entrenador personal i sabia caminar per la muntanya. Segons Jonathan, Isak va ensopegar en l’únic punt del recorregut que comporta perill, un pas de 3 o 4 metres, estret i sense cap tanca, on, si un perd l’equilibri lateralment, cau sobre un pendent (un terraplè d’uns 4 metres d’ample) i pot acabar lliscant fins al precipici.
Dijous, tres excursionistes que havien pujat a Montserrat a conèixer el lloc on va passar el succés del qual tots parlen, després d’observar-lo uns segons, es preguntaven: "¿Per allà va caure ell tot sol?".
