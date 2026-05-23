Successos
Els ocupants d’un cotxe robat envesteixen un vehicle dels Mossos a Badalona i els agents responen amb diversos trets
ACN
Els ocupants d’un cotxe robat van envestir aquest divendres a la nit un vehicle dels Mossos d’Esquadra a Badalona i els agents van respondre amb diversos trets.
L’incident es va produir al voltant de les 23.30 hores a l’avinguda de Conflent, al costat de la B-20 i el parc comercial de Montigalà. Una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que figurava com a robat i li va donar l’alto.
Els quatre ocupants, que podrien formar part d’una banda de ‘teloners’ –lladres especialitzats a robar dins de vehicles–, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar, envestint el cotxe policial camuflat. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint a peu.
Finalment, els agents van poder detenir un dels sospitosos, amb l’ajuda de la Guàrdia Urbana de Badalona, i els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per mirar de localitzar els altres tres ocupants del vehicle.
Un altre atropellament en un control
No ha sigut l’únic succés de la nit a Badalona. L’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol (PP),ha explicat a ‘X’ que un agent de la policia local ha sigut atropellat per una moto en un control de trànsit la matinada passada. Els dos ocupants del vehicle han sigut detinguts.
