Un arquèoleg de Torredembarra s'ha passat dècades quedant-se peces de les excavacions on treballava
Entre el material recuperat pels Mossos hi ha peces d'època romana, una placa ceràmica de Ca l'Agapito i 1.000 monedes del s.XIX
Eloi Tost (ACN)
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha recuperat unes 300 peces amb valor patrimonial de diferents èpoques que es trobaven al domicili particular d'un arqueòleg de Torredembarra. Durant dècades l'home havia anat recopilant el material i el tenia en vora 300 capses repartides entre el jardí de casa i l'interior d'un domicili de Tarragona. Arran de l'operatiu, que s'ha dut a terme conjuntament amb Mossos d'Esquadra i Fiscalia, se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric, que podrien comportar penes de presó. Entre el material intervingut hi ha peces de l'època romana de Tarraco, una placa de ceràmica de Ca l'Agapito o 1.000 monedes de l'època de la Guerra del Francès (s. XIX) encunyades a Tarragona.
La investigació es va iniciar arran d'un correu electrònic que informava que al bar 'Els quatre panxos' de Torredembarra s'exhibia part d'una inscripció en ceràmica del segle XVII que corresponia a l'antic beateri de Sant Domènech, també conegut com Ca l'Agapito. Arran d'això, el novembre de l'any passat, la Guàrdia Urbana de Tarragona i els Mossos d'Esquadra van inspeccionar l'establiment, propietat de l'arqueòleg investigat, on també hi van trobar un coll d'àmfora o fragments d'una inscripció funerària.
A partir de parlar amb l'investigat, els va mostrar tot el material que tenia al seu domicili. Unes 260 caixes apilades al jardí plenes de peces arqueològiques que havia anat recopilant durant 30 anys de feina. A més també hi havia unes 40 caixes més en un domicili de Tarragona. Un cop se'l va informar de les conseqüències penals de la investigació, també va acabar lliurant el miler de monedes pertanyents a l'època de la Guerra del Francès.
Segons ha explicat el caporal de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, l'home tenia una empresa d'excavacions arqueològiques i durant la seva trajectòria havia fet més de 460 intervencions a Tarragona. D'aquestes, en 260 casos no havia presentat la memòria preceptiva de les troballes al Departament de Cultura de la Generalitat. Una administració que tampoc les hauria reclamat. "Ara serà feina del Departament de Cultura intentar atribuir totes les caixes a les excavacions de les quals falten presentar les memòries", ha explicat Font.
Els cossos policials també han investigat si l'home hauria venut material al mercat negre, però no han trobat cap element que els faci pensar que això hagi succeït. Així, per ara atribueixen els fets més aviat a una voluntat de recopilar material per tenir una col·lecció pròpia i a una mala praxi laboral que no pas a una finalitat lucrativa. Tot i això, la investigació continua oberta.
Material de valor històric
Malgrat des de la policia no s'ha quantificat econòmicament el valor que tindrien totes les peces, la ceràmica que estava situada a la façana de Ca l'Agapito és una de les que més valor patrimonial té. Tot i això, manca part del conjunt, que ara s'investiga on pot ser. En la inscripció s'hi explica que aquell edifici és un convent de monges de l'orde de les dominiques.
Pel què fa a les 1.000 monedes de bronze de la Guerra del Francès, tenen el valor que estan encunyades a Tarragona. Totes s'hauran de restaurar, però en alguns casos s'hi poden veure relleus referents al rei Ferran VII o un escut de Catalunya. Aquestes monedes es van recuperar fa anys i es coneixia la seva existència. Durant el període bèl·lic del segle XIX un forner les va amagar i posteriorment es van traslladar a Mallorca.
Entre les peces també hi ha un capitell que s'atribueix al Fòrum Provincial de Tarraco així com un fragment d'una inscripció epigràfica de marbre de Carrara que estaria situada a la muralla romana. D'aquesta època també hi ha una àmfora d'una excavació que es va fer a Riudoms. Tot el material l'estudiarà i catalogarà el Departament de Cultura, que posteriorment el retornarà al Museu d'Història de Tarragona.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central