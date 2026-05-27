Un home intenta cremar un sensesostre amb un encenedor mentre dormia al carrer a Barcelona
Un testimoni va avisar els Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas i busquen l'agressor
ACN - Redacció
Barcelona
Un sensesostre va resultar ferit lleu diumenge a la nit després que un individu intentés cremar-lo amb un encenedor mentre dormia al carrer Entença de Barcelona. Segons ha avançat 'El Caso' i han confirmat els Mossos d'Esquadra, els fets van tenir lloc cap a dos quarts de deu.
Un testimoni que va veure els fets va avisar la policia catalana, i la mateixa víctima va explicar-los als agents, tot i que finalment no va interposar denúncia. Els Mossos investiguen els fets i busquen l'agressor.
