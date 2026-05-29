La defensa de Jonathan Andic carrega contra els Mossos: “L’investigador ha falsejat proves, ha fet una caça a l’home”
El detectiu Francisco Marco afirma que el policia al capdavant de la investigació “no li importa gens el que va passar a la muntanya, ell està convençut que és el culpable”
Jordi Puig
El detectiu contractat per la defensa de Jonathan Andic, Francisco Marco, de l’agència Método 3, ha mantingut a ‘El Món a RAC1’, de Jordi Basté, que la instrucció contra l’acusat per la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango, està contaminada pel “sergent” dels Mossos d’Esquadra que investiga el cas i que, segons ha denunciat en unes declaracions explosives, s’ha “inventat” i “ha falsejat” proves. “Ha fet una caça a l’home”, ha assegurat el perit, que també ha intentat desmuntar els indicis contra l’investigat, com la petjada de la muntanya, la presumpta mala relació entre pare i fill i la pèrdua del mòbil. Sobre aquesta qüestió ha assegurat que Jonathan sí que va fer trucades des de Quito, ciutat on ell afirma que li van robar el telèfon mòbil, un dispositiu del qual mai va recuperar els WhatsApp antics.
L’andanada de Marco contra el responsable de la investigació —“no li importa gens el que va passar a la muntanya, ell està convençut que és el culpable”, “aquesta causa és una broma”— també ha arribat a la jutgessa instructora del cas, de qui ha destacat que és substituta i que “no té gaire experiència”. “Si no és la jutgessa de Martorell serà l’Audiència de Barcelona la que haurà de posar una mica de ‘seny’ i de tranquil·litat, i espero que sigui aviat”, ha afirmat, en al·lusió als recursos que, si escau, haurà de resoldre aquest tribunal.
Drons
En la seva estratègia de defensa, Marco també ha qüestionat que no es prengués declaració als dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan mitja hora després de la caiguda “destrossat, plorant, ajupit i dient ‘el meu pare, el meu pare, el meu pare’”. “No entenc com no els han citat i sí que ho han fet amb l’últim lampista de Mango per saber si es portava bé amb el seu pare”, ha etzibat Marco. Alhora, ha explicat que els drons han demostrat que si Jonathan caminava quatre metres per davant del seu pare “no va poder veure la caiguda”, extrem que la policia manté que no és possible i que sí que la va haver de veure.
Pel que fa a la caiguda en qüestió, Marco també ha afirmat que les imatges recollides per una càmera de Mutua Universal, on Andic va ensopegar mesos abans de la seva mort, demostren que aquella vegada el fundador de Mango no va posar les mans per davant, com tampoc ho va fer el dia de l’accident, fet que ha portat els Mossos a concloure que va haver de ser empès. “Andic patia artrosi, havia tingut dolors i rebia infiltracions”, ha apuntat.
Trucades des de Quito
Sobre el telèfon presumptament perdut a Quito, del qual havia transcendit que a l’Equador mai havia donat senyal, ha sostingut que sí que es van fer “diverses trucades” des de la companyia MundoEcuador. També ha insistit que les proves recollides al lloc de la caiguda estan viciades perquè els policies “no van tancar el perímetre”: “La petjada no es podrà utilitzar perquè no hi ha cadena de custòdia”.
Marco també ha carregat contra les imatges de Jonathan emmanillat el dia de la seva detenció i els passejos que es van fer entre els calabossos i els jutjats de Martorell. “És una condemna social avançada”, ha assegurat.
Els Mossos han declinat valorar les declaracions del detectiu.
