Descobreixen part del tresor ocult de l'últim gran capo de la màfia siciliana a Espanya

La policia troba 200 milions d'euros de la fortuna de Messina

Operació internacional contra el tresor ocult del capo Matteo Messina Denaro / DDG

Irene Savio

L’últim gran misteri de Matteo Messina Denaro era on va amagar la seva fortuna. Durant més de tres dècades, el capo de la Cosa Nostra més buscat d’Itàlia va construir a l’ombra un imperi financer gràcies al narcotràfic mentre l’Estat italià el perseguia sense èxit. Messina va morir el 2023 a la presó, vuit mesos després de ser capturat, però el tresor continuava sent un gran enigma. Tampoc era imaginable que una part significativa fos a Espanya.

La Direcció Antimàfia de Palerm va anunciar ahir que va trobar una part de la fortuna de Messina. Es tracta de més de 200 milions d’euros entre societats financeres (cinc de les quals, a Espanya), actius financers i immobles de luxe vinculats al difunt capo en el marc d’una gegantina operació internacional en què va col·laborar la Policia Nacional espanyola. Vint-i-dos d’aquests immobles d’un "valor extraordinari" són a la Costa del Sol: a MàlagaMarbellaBenahavís i Puerto Banús. L’operatiu va culminar amb la detenció de tres persones, que van ser acusades de blanqueig de capitals agreujat per afavorir la màfia.

La investigació va començar a Andorra, quan una dona amb actius d’origen sospitós, originària de Campobello di Mazara (Sicília), va posar en alerta les autoritats. La investigació va comprovar que "havia estat casada amb un narcotraficant d’elevat perfil criminal, ja condemnat nombrosos cops, amb vincles estrets amb la Cosa Nostra", van explicar les autoritats italianes.

