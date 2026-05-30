Un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Kanpai a Barcelona i àrea metropolitana
L'operatiu identifica més de 2.000 persones i aixeca 110 denúncies per drogues o armes prohibides
ACN
Un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Kanpai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, el Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu, que es va dur a terme ahir divendres a la tarda-nit, va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles, amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es va intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal. Igualment, es van inspeccionar 31 establiments i es van fer controls antifrau a TMB, amb 10.543 validacions i 263 denúncies administratives.
Concretament, a la Regió Policial Metropolitana Barcelona, s'han detingut 45 persones que acumulaven fins a 635 antecedents per delictes com robatoris amb violència (4), furts (5), contra la salut pública (5), trencament de condemna (1), lesions (1), requeriments judicials (16) i contra la llei d'estrangeria (13). S'han identificat 1.004 persones amb 4.695 antecedents i 96 vehicles, amb 29 denúncies de trànsit. S'han interposat 63 denúncies per possessió de drogues (37), tinença d'armes prohibides (16), manca de respecte als agents de l'autoritat (4) o negativa a identificar-se (1). També hi ha hagut 15 investigats (amb 129 antecedents), la intervenció d'un vehicle i un patinet, i la inspecció de 16 establiments amb diferents infraccions administratives detectades.
A la Regió Policial Metropolitana Sud, destaquen els 11 detinguts, les 11 denúncies per armes i/o drogues i els 11 vehicles de mobilitat personal retirats a l'Hospitalet de Llobregat; els dos detinguts i 7 denúncies per armes i/o drogues a Cornellà de Llobregat; els tres detinguts i 33 identificats al Prat de Llobregat; i l'investigat i 70 identificats a Esplugues de Llobregat. El pla Kanpai també s'ha desplegat a l'Aeroport de Barcelona-El Prat amb quatre detinguts, un investigat, 56 identificats i 10 denúncies trànsit. La Policia Nacional ha detingut tres persones a l'aeroport de Barcelona i un total de 33 en tot el dispositiu per incompliment de la llei d'estrangeria -amb un total de 263 antecedents policials-.
32 detinguts a Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet
Finalment, a la Regió Policial Metropolitana Nord, sobresurten els 13 detinguts, 216 identificats, 17 denúncies per drogues i/o armes i les 8 inspeccions a establiments a Badalona; els 13 detinguts, 77 identificats, 6 denúncies per drogues i/o armes i les 3 inspeccions a establiments a Sant Adrià de Besòs; i els sis detinguts, 116 identificats i les 6 denúncies per drogues i/o armes a Santa Coloma de Gramenet.
