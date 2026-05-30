Un dispositiu Kanpai a Puigcerdà finalitza amb 2 detinguts, 237 identificats i 21 actes interposades

Els agents han posat 4 denúncies per donar positiu en un control d'alcoholèmia i 6 sancions per infraccions de trànsit

Agents dels cossos de seguretat participants en un dispositiu Kanpai a Puigcerdà. / Mossos d'Esquadra

Un dispositiu Kanpai fet aquest divendres a l'entorn de la plaça Santa Maria de Puigcerdà ha finalitzat amb dos detinguts, 237 identificats i 21 actes interposades. A un dels detinguts se'l relaciona amb una infracció de la llei d'estrangeria, mentre que l'altre amb un trencament de condemna. Tots els identificats acumulen 119 antecedents i només tres ja en sumen 45. Els agents també han fet un control en sis locals del municipi i han aixecat diverses actes per infraccions d'espectacles públics i activitats recreatives. Sobre mobilitat, s'ha intervingut un patinet elèctric per irregularitats, s'han denunciat quatre conductors que han donat positiu administratiu en un control i s'han interposat sis denúncies per infraccions de trànsit.

Del total d'actes, 9 han estat per tinença de substàncies estupefaents, 7 per tinença d'armes blanques, 1 per una pistola d'airsoft, 1 per un esprai no homologat i 3 per desobediència i falta de respecte als agents de l'autoritat. En una primera fase del dispositiu s'han fet els controls als accessos i carrers més cèntrics del municipi, mentre que posteriorment s'ha intensificat el patrullatge i els controls a la zona d'oci nocturn.

L'operatiu ha comptat amb els Mossos d'Esquadra, la policia local, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, Inspecció de Treball, efectius de l'ARRO, Seguretat Ciutadana, i la Unitat d'Investigació i Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA). L'operatiu ha seguit l'objectiu de prevenir la delinqüència, combatre el tràfic de drogues i tinença d'armes prohibides, actuar contra la reincidència i detectar possibles infraccions en locals d'oci de la població.

La Festa del Riu de Manresa apropa la fauna del Cardener al públic familiar

Les imatges de la Festa del Riu de Manresa

Estudiants d'UManresa resolen satisfactòriament un simulacre d'emergències

La CUP s'encomana a les municipals de 2027 per "reconnectar" amb l'electoral i "resistir" a l'auge de l'extrema dreta

Ennuegar-se menjant: el risc quotidià que cada any deixa milers de morts

Dani Pérez: El "general damunt del parquet" que t'impulsa a "ser millor persona"

El president Illa inaugura la nova residència de Calaf que podrà atendre directament 54 persones
