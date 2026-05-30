Dos rescats de muntanya en menys de 30 minuts aquest dissabte a la Catalunya central

Un excursionista ha caigut per un desnivell d'uns 10 metres a Montserrat i un altre s'ha torçat el turmell a Cabrera d'Anoia

Un helicòpter de bombers / Bombers de la Generalitat / Arxiu

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat actuen aquest dissabte al matí en dos rescats de muntanya a les comarques de l'Anoia i el Baix Llobregat, els dos amb excursionistes ferits en zones de difícil accés.

El primer avís s'ha rebut a les 9.57 hores a Cabrera d'Anoia, quan un excursionista que estava fent una ruta a la zona de Canaletes, ha caigut i s'ha torçat un turmell. L'accés complicat i l'orografia escarpada del terreny ha fet necessària la mobilització de l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i tres dotacions terrestres dels Bombers.

Menys de 30 minuts després, a les 10.22 hores, els Bombers han rebut un segon avís a Collbató, on un senderista que feia la ruta entre el municipi i la Santa Cova, a Montserrat, ha caigut per un desnivell d'uns deu metres. La persona es trobava conscient, però no podia tornar a pujar fins al camí. Per dur a terme el rescat s'han activat dues dotacions terrestres.

