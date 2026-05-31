Absolt de violar una menor de 14 anys per la 'clàusula Romeu i Julieta'
La fiscal demanava inicialment per a l'acusat, llavors de 17 anys, deu anys de presó per un presumpte delicte d'abusos sexuals
La denunciant va declarar en el judici que van ser relacions consentides
Lorenzo Marina
La relació sexual consentida entre un adolescent de 17 anys i una menor de 14 anys no és abús sexual «per la proximitat d'edat i de maduresa entre tots dos». La Secció Segona de l'Audiència de Palma va decretar l'absolució del processat en virtut de la ‘clàusula Romeo i Julieta’ recollida en l'article 83 bis del Codi Penal. Fins a aquesta apreciació l'encausat s'enfrontava a una pena de deu anys de presó per un presumpte delicte d'abús sexual ocorregut sis anys abans quan cap d'ells era adult.
Un vídeo aportat a la causa per l'advocat de la defensa, el lletrat Óscar Navarro, el passat 19 de maig va resultar determinant perquè la consideració del processat fes un tomb diametral. La gravació recollia un xat a Instagram entre denunciant i denunciat. La primera admetia llavors en la xerrada que «mai vaig dir que m'haguessis violat», assenyalava la denunciant.
«Mai t'he violat i sempre t'he tractat bé», li exposava el processat a la denunciant. «Ho sento per dir-te com van passar les coses», va argumentar la denunciant. Aquesta va estar ingressada en un centre d'acollida de menors. «Em van dir que denunciés jo o denunciarien ells», va subratllar en la conversa amb el denunciat a les xarxes.
Durant la seva declaració dimarts passat davant el tribunal de la Secció Segona de l'Audiència de Palma la declaració a porta tancada de la denunciant va ser completament diferent de la que havia formulat amb anterioritat i en la qual culpava al processat d'una suposada agressió sexual.
La testimoni va assegurar que l'adolescent de 17 anys, menor d'edat com ella amb una diferència de tres anys, «sempre m'ha tractat bé. Mai m'ha violat. Totes les relacions van ser consentides», va subratllar.
L'ara jove de 21 anys també va arremetre en la seva al·locució contra el personal del centre d'acollida en el qual estava ella. «Em van dir que denunciés i si no ho farien ells», va puntualitzar.
D'acord amb la contundent declaració de la suposada víctima i de l'asseveració que durant el temps de relació amb la seva llavors parella no va haver-hi violació ni abús sexual, la fiscal es va adherir a la sol·licitud plantejada per l'advocat defensor, Óscar Navarro, d'invocar la denominada ‘clàusula Romeo i Julieta’. Una excepció recollida en el Codi Penal per tolerar les relacions sexuals entre menors quan l'edat i la maduresa és molt pròxima, malgrat que una d'elles, com en aquest cas tingui una edat de 14 anys i no es contempla que estiguin permeses les relacions sexuals.
Eufòria
La sentència absolutòria dictada ‘in voce’ va provocar en l'acusat sentiments entremesclats de llàgrimes i eufòria en sortir de l'Audiència de Palma. De fet, es va abraçar amb la seva família i amb molts dels allà presents. No obstant això, en el seu entorn familiar, que li havien donat suport en tot moment davant la seva compareixença en l'Audiència, es lamentaven que haguessin hagut d'esperar sis anys fins a aconseguir aquesta sentència absolutòria.
