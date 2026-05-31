Cremen 1000 m2 de vegetació agrícola en un incendí a Òdena
Els Bombers hi han enviat tres dotacions, i ja l'han extingit
Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest diumenge a la tarda en les tasques d'extinció d'un incendi que ha cremat unes 1.000 metres quadrats de vegetació agrícola a Òdena.
L'incendi, del qual s'ha rebut l'avís a les 17.53 hores de la tarda, s'ha declarat a la zona del Camí de la Font de Mas Arnau. Amb les tasques dels bombers, ja s'ha donat per extingit en una estona.
